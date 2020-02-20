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Пожаловаться на Укрзализныцю можно через Facebook-мессенджер

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Жалобу на Укрзализныцю можно подать через фейсбук / Колаж 24 каналу

Укрзализныця запустила еще один канал коммуникации с пассажирами в Facebook-мессенджере. До этого времени вопросы и замечания по работе железной дороги можно было сообщать по телефону.

"Укрзализныця" совершенствует контактный центр. Мы запустили еще один канал коммуникации с пассажирами в Facebook-мессенджер", – сообщили в компании.

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Теперь обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями можно в контактный центр Укрзализныци по номеру телефона 0800-50-3111 и путем отправки сообщения в Facebook.

В планах Укрзализныци – расширение каналов коммуникации с пассажирами в Viber и Telegram.

"Сейчас поддержка клиентов в социальной сети будет работать в тестовом режиме, со временем планируем расширить наше присутствие в большем количестве мессенджеров, среди них Viber и Telegram", – сообщили в компании в комментарии изданию УНИАН.

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Техно Техно Новости Украины Telegram Viber Facebook Транспорт Железная дорога Укрзализниця Интернет
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