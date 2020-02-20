Пожаловаться на Укрзализныцю можно через Facebook-мессенджер

Укрзализныця запустила еще один канал коммуникации с пассажирами в Facebook-мессенджере. До этого времени вопросы и замечания по работе железной дороги можно было сообщать по телефону.

"Укрзализныця" совершенствует контактный центр. Мы запустили еще один канал коммуникации с пассажирами в Facebook-мессенджер", – сообщили в компании.

Читайте также: Е-удостоверение в Укрзализныце: пассажиры смогут показывать документы через приложение Дия

Теперь обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями можно в контактный центр Укрзализныци по номеру телефона 0800-50-3111 и путем отправки сообщения в Facebook.

В планах Укрзализныци – расширение каналов коммуникации с пассажирами в Viber и Telegram.

"Сейчас поддержка клиентов в социальной сети будет работать в тестовом режиме, со временем планируем расширить наше присутствие в большем количестве мессенджеров, среди них Viber и Telegram", – сообщили в компании в комментарии изданию УНИАН.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно