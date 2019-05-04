Женщины успешнее мужчин в онлайн-играх: интересная статистика

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Женщины успешнее мужчин в онлайн-играх
Женщины успешнее мужчин в онлайн-играх / Unsplash

Женщины быстрее мужчин понимают логику онлайн-игр и добиваются лучших результатов.

Стартап разработал программу, которая помогает игрокам развивать нужные навыки. Этот вопрос изучали аналитики компании Gosu.ai.

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Компьютерный наставник на основе искусственного интеллекта анализирует промахи геймеров и дает индивидуальные подсказки. Создатели Gosu.ai собрали статистику о победах 5 тысяч пользователей сервиса – игроков в Dota 2. Женщин среди них было всего 4%, но в игре они оказались на 44% успешнее мужчин.

Статистика успішності чоловіків та жінок у онлайн-іграх
Статистика успешности мужчин и женщин в онлайн-играх

Быстрее всех развивали навыки любители спорта. Люди с высшим образованием и путешественники продвигались медленно – как и те, кто хорошо говорит на иностранных языках. Наличие работы также мешало прогрессу игры.

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Теги: Новости Техно Техно Игры
Источник: Техно 24
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