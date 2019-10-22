Живой смартфон: создали чехол из искусственной кожи, который реагирует на прикосновения

Французский разработчик Марк Тейссен из компании Telecom Paris разработал искусственную кожу для девайсов. Ее можно использовать как чехол. Этот материал реагирует на прикосновения.

Как передает newscientist.com, эта искусственная кожа реагирует на различные жесты, например пощипывания, поглаживания и щекотку. Разработчик объясняет, что такой чехол поможет лучше передавать эмоциональное общение человека.

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Как работает? Искусственная кожа умеет связывать разные жесты с определенными эмоциями. Так нажим на кожу привязали к гневу, постукивание – к привлечению внимания, а поглаживания связаны с обеспечением комфорта.

Сейчас создали два прототипа: один напоминает человеческую кожу, а другой имеет более однородную поверхность.

Как работает искусственная кожа: видео

Из этой кожи создали чехол для телефона, компьютерную сенсорную панель и умные часы. Но это не конечный вариант. Следующим шагом будет разработка более реалистичной кожи со встроенными волосами и датчиками температуры.

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