Живучий: игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 прошел тест на прочность

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Xiaomi Black Shark 2 прошел тест на прочность
Xiaomi Black Shark 2 прошел тест на прочность

Новый игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 прошел краш-тест у блогера JerryRigEverything. И надо отметить, что смартфон проявил себя в испытаниях очень хорошо.

В частности, блогер поцарапал экран, при этом встроенный в экран сканер продолжал срабатывать очень хорошо. Всего в тесте на прочность игровой флагман Xiaomi показал хороший результат и стал одним из лучших.

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Правда, он провалил испытание на нагрев, но большинство устройств с экранами OLED его проваливают.

Как блогер "издевался" над Xiaomi Black Shark 2 смотрите на видео

Чем известен Xiaomi Black Shark 2. Новинка получила топовый процессор Snapdragon 855. Он оснащен дисплеем Samsung AMOLED True View с технологией Magic Press (она предусматривает разделение экрана на две отдельные части, которые реагируют на давление. Это предоставляет геймерам дополнительные возможности при управлении в играх).

Также новинка имеет жидкостную систему охлаждения. Его представили в марте этого года. Цена стартует от 477 долларов (12 900 гривен).

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Смартфоны
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