Журналист протестировал скорость 5G интернета и был поражен

Журналист американского издания The Verge Крис Уэлч испытал скорость интернета технологии 5G. Он воспользовался услугами американского мобильного оператора Verizon. Так, журналист загрузил "Железного человека 2" в хорошем качестве всего за 90 секунд.

Тестирование он показал на своей странице в Twitter.

Скачивание пилотного эпизода сериала "Офис" произошло за 8 секунд. Таким образом Уэлч добился скорости загрузки более 1 ГБ/с.

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Как происходило тестирование. Журналист испытал новое поколение мобильного интернета в центре Чикаго – напротив установки сотовой связи. Тестирование он проводил на флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10 5G.

Downloaded Iron Man 2 from Prime Video at "best" quality in 90 seconds. You can see here that Verizon's network occasionally fell back to 4G LTE. I'm right across the street from the 5G node. pic.twitter.com/TAh2YgmzwD — Chris Welch (@chriswelch) May 16, 2019

Кстати, iPhone, который работал на 4G, показал всего 151 Мб/с. Его испытывали на том же месте, что и Galaxy S10 5G.

And we've crossed 1Gbps. In the real world. This is a little mind blowing to see. pic.twitter.com/ODtyNsR8m4 — Chris Welch (@chriswelch) May 16, 2019

Когда 5G станет общедоступным. Чикаго – один из немногих городов в мире с покрытием 5G. При этом покрытие действует только в определенных кварталах. О общегородском пока даже не говорят.

17 мая Президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому 5G должен заработать в Украине уже в 2020 году. Но, стоит добавить, что пока очень мало смартфонов имеют модуль 5G. В основном это флагманские смартфоны, которые по карману далеко не каждому украинцу.

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