Журналист протестировал скорость 5G интернета и был поражен
Журналист американского издания The Verge Крис Уэлч испытал скорость интернета технологии 5G. Он воспользовался услугами американского мобильного оператора Verizon. Так, журналист загрузил "Железного человека 2" в хорошем качестве всего за 90 секунд.
Тестирование он показал на своей странице в Twitter.
Скачивание пилотного эпизода сериала "Офис" произошло за 8 секунд. Таким образом Уэлч добился скорости загрузки более 1 ГБ/с.
Читайте также: Что такое 5G и когда технология появится в Украине
Как происходило тестирование. Журналист испытал новое поколение мобильного интернета в центре Чикаго – напротив установки сотовой связи. Тестирование он проводил на флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10 5G.
Кстати, iPhone, который работал на 4G, показал всего 151 Мб/с. Его испытывали на том же месте, что и Galaxy S10 5G.
Когда 5G станет общедоступным. Чикаго – один из немногих городов в мире с покрытием 5G. При этом покрытие действует только в определенных кварталах. О общегородском пока даже не говорят.
17 мая Президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому 5G должен заработать в Украине уже в 2020 году. Но, стоит добавить, что пока очень мало смартфонов имеют модуль 5G. В основном это флагманские смартфоны, которые по карману далеко не каждому украинцу.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно