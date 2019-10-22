Журналист проверил автономность смартфона Google Pixel 4

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Журналист проверил автономность смартфона Google Pixel 4
Журналист проверил автономность смартфона Google Pixel 4 / Droid Life

Смартфоны Google Pixel 4 поступили в свободную продажу 15 октября. Между тем эксперты уже успели оценить камеру новинок, а теперь в Сети появилась информация об автономности устройства во время реальных условий использования.

Детали тестирования. По словам журналиста Droid Life, его рабочий день начинается около 6:30 утра, и именно в это время человек снимает смартфон с зарядки.

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Раньше все его устройства доживали до 11 вечера. При этом сотрудник Droid Life часто использует Twitter, Chrome и Instagram, а в выходные на смартфоне играет или смотрит Netflix его ребенок.

В чем проблема? Как утверждает журналист, за всю неделю теста Google Pixel 4 ни разу не удалось продержаться на одном заряде аккумулятора до 8 часов вечера. По его мнению, батареи 2800 мАч мало для телефона 2019 года.

Другая проблема связана с дисплеем на 90 Гц. С повышением частоты Google предоставила пользователям Pixel 4 более плавную работу интерфейса, но на это расходуется больше энергии. Глядя на статистику использования экрана, можно заметить, что время работы дисплея составляет 3-4 часа в день, после чего заряд батареи остается на уровне 20-30%.

 

 

Как решить проблему? Делая финальные выводы, журналист сказал, что не стал бы рекомендовать обычный Pixel 4 тем, кто считает себя активным пользователем, а также тем, у кого в течение дня нет доступа к розетке.

Единственный выход – это отключить 90 Гц на дисплее, но это одна из главных фишек устройства. А значит менять ее ради нескольких часов автономной работы будет неверным решением.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Google Pixel Google Новости Техно Техно Смартфоны
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