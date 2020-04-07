Журналистка симулировала ежегодную встречу с друзьями в игре The Sims 4

Масштабная самоизоляция откорректировала все события, которые люди распланировали себе на год вперед. Вместо того, чтобы проводить время с семьями и друзьями, большинство вынуждены сидеть дома и искать себе альтернативные занятия. Автор портала The Verge рассказала, как от нечего делать симулировала ежегодную встречу с друзьями просто в игре The Sims 4.

Ежегодная традиция

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Журналистка Нетт Гарун рассказала про свою традицию – раз в год она и ее парень собираются в кругу близких друзей, чтобы попробовать блюда китайской кухни и обсудить все, что произошло с ними за последние 365 дней.

В этом году по понятным причинам мероприятие пришлось отменить, но девушка не отчаялась – она пошла симулировать встречу в The Sims 4. И была удивлена тем, как точно разыграл событие этот нелепый симулятор социальных взаимодействий.



Скриншот из симуляцииThe Sims 4

Всего на встрече должно было появиться семь человек – три семейные пары и один их общий друг из другого города. Нэтти создала похожих персонажей в The Sims 4 и наделила их узнаваемыми чертами характеров, которые она любит (и не очень) в своих друзьях. А потом отправила их тусоваться.

Как происходила симуляция в The Sims 4

На удивление, сценарий развернулся похожим образом на то, как все обычно идет в реальной жизни. Сначала друзья приготовили огромную тарелку супа, потом пообедали, попутно разговаривая о том и сем. После обеда особенно неуклюжий друг попытался убрать тарелки, но в итоге перевернул корзину для мусора и на весь вечер устыдился собственной невнимательности. Именно так обычно и происходит в жизни, уверяет Нэтти.

Потом девушки решили уединиться, чтобы обсудить свои девичьи штуки, а ребята остались, чтобы заняться своими делами. Опять же, все как в реальной жизни. А потом, когда мероприятие подошло к концу, все собрались и поехали по домам. А помогать супругам вызвалась лишь сестра одного из друзей – и именно так все обычно и происходило.

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В общем, эксперимент Нетт Гарун показав, что The Sims 4 не такая простая игра, как кажется.

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