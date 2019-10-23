Журналисты опубликовали рейтинг лучших игр всех времен

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Топ-100 лучших игр
Топ-100 лучших игр / unsplash

Известный портал IGN ежегодно с 2016 года выпускает свой собственный список лучших игр. Недавно журналисты опубликовали обновленную версию топ-100 лучших игр.

Список довольно существенно изменился по сравнению с прошлогодним, сообщается на сайте IGN.

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Из "нового" в список наконец попали:

  1. Assassin's Creed IV: Black Flag (95 позиция)
  2. Borderlands 2 (99 позиция)
  3. Dishonored (97 позиция)
  4. Divinity: Original Sin 2 (98 позиция)
  5. Fable II (76 позиция)
  6. Fortnite (77 позиция)
  7. God of War (для PlayStation 4; 29 позиция)
  8. Left 4 Dead 2 (45 позиция)
  9. Mario Kart 8 Deluxe (68 позиция)
  10. Monster Hunter: World (82 позиция)
  11. Red Dead Redemption 2 (62 позиция)
  12. Resident Evil 2 Remake (81 позиция)
  13. Rise of the Tomb Raider (55 позиция)
  14. Splinter Cell: Chaos Theory (61 позиция)
  15. Tony Hawk's Pro Skater 2 (83 позиция).

Естественно, из топа выбыла череда шедевров. В частности, позиции потеряли:

  1. Banjo-Kazooie
  2. Fallout 3 (ее заменили на New Vegas)
  3. Galaga
  4. Grim Fandango
  5. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
  6. Team Fortress 2
  7. Warcraft II: Tides of Darkness.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time потеряла место в десятке лидеров, зато вместо нее туда попала Breath of the Wild (5 позиция).

Полностью с топом можно ознакомиться здесь.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Игры
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