Журналисты опубликовали рейтинг лучших игр всех времен
Известный портал IGN ежегодно с 2016 года выпускает свой собственный список лучших игр. Недавно журналисты опубликовали обновленную версию топ-100 лучших игр.
Список довольно существенно изменился по сравнению с прошлогодним, сообщается на сайте IGN.
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Из "нового" в список наконец попали:
- Assassin's Creed IV: Black Flag (95 позиция)
- Borderlands 2 (99 позиция)
- Dishonored (97 позиция)
- Divinity: Original Sin 2 (98 позиция)
- Fable II (76 позиция)
- Fortnite (77 позиция)
- God of War (для PlayStation 4; 29 позиция)
- Left 4 Dead 2 (45 позиция)
- Mario Kart 8 Deluxe (68 позиция)
- Monster Hunter: World (82 позиция)
- Red Dead Redemption 2 (62 позиция)
- Resident Evil 2 Remake (81 позиция)
- Rise of the Tomb Raider (55 позиция)
- Splinter Cell: Chaos Theory (61 позиция)
- Tony Hawk's Pro Skater 2 (83 позиция).
Естественно, из топа выбыла череда шедевров. В частности, позиции потеряли:
- Banjo-Kazooie
- Fallout 3 (ее заменили на New Vegas)
- Galaga
- Grim Fandango
- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
- Team Fortress 2
- Warcraft II: Tides of Darkness.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time потеряла место в десятке лидеров, зато вместо нее туда попала Breath of the Wild (5 позиция).
Полностью с топом можно ознакомиться здесь.
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