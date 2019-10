Журналисты опубликовали рейтинг лучших игр всех времен

Известный портал IGN ежегодно с 2016 года выпускает свой собственный список лучших игр. Недавно журналисты опубликовали обновленную версию топ-100 лучших игр.

Список довольно существенно изменился по сравнению с прошлогодним, сообщается на сайте IGN.

Из "нового" в список наконец попали:

Естественно, из топа выбыла череда шедевров. В частности, позиции потеряли:

Banjo-Kazooie Fallout 3 (ее заменили на New Vegas) Galaga Grim Fandango Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty Team Fortress 2 Warcraft II: Tides of Darkness.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time потеряла место в десятке лидеров, зато вместо нее туда попала Breath of the Wild (5 позиция).

Полностью с топом можно ознакомиться здесь.

