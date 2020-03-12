24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Журналисты открыли в игре Minecraft библиотеку "Свобода слова без купюр": видео

- Читати новину українською

12 марта – важная дата, ведь именно она признана Всемирным днем борьбы с киберцензурой. По этому случаю организация "Репортеры без границ" решила открыть библиотеку материалов без купюр в популярной компьютерной игре Minecraft.

Авторы творения хорошо поработали над виртуальным архитектурным шедевром – это настоящий дворец, рассказывает The Drum.

Интересно Чем компьютерные игры полезны для ребенка: ответ эксперта по киберспорту

Особенности проекта

Виртуальная библиотека состоит из 12,5 миллионов блоков, а над ее сооружением работали 24 человека из 16 стран. Однако дизайн творения далеко не самая большая изюминка проекта. Главная его ценность, как и любой другой библиотеки – наполнение. В заведении можно получить доступ к множеству материалов, авторы которых – журналисты из стран, расположенных на "дне" рейтинга свободы слова. Среди них:

  • Саудовская Аравия;
  • Мексика;
  • Вьетнам;
  • Египет;
  • Россия.

Все публикации доступны или на "родных" языках авторов или же в переводах на английский.

Как выглядит виртуальная библиотека:

В общем пользователи могут ознакомиться с двумя сотнями виртуальных произведений воспроизведенных в игровых книгах. Карта с библиотекой уже доступна для загрузки. Создатели образовательного комплекса в Minecraft считают, что их детище поможет людям осознать важность свободы слова и прессы.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Украина закрывает контрольно-пропускные пункты на границе: список
сегодня
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Журналисты Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
11 марта 17:34 Из-за коронавируса отменяют техно презентации и выставки: список событий
Анастасія Можаровська
11 марта 08:10 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
Ірина Полицька
8 марта 22:02 Какие технологические изменения произойдут в Украине через 10 лет, – прогноз эксперта Microsoft
Ірина Полицька
4 марта 21:25 Михаил Федоров: от студенческого мэра до министра цифровой трансформации
Ірина Поліщук
3 марта 08:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук