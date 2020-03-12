Журналисты открыли в игре Minecraft библиотеку "Свобода слова без купюр": видео

12 марта – важная дата, ведь именно она признана Всемирным днем борьбы с киберцензурой. По этому случаю организация "Репортеры без границ" решила открыть библиотеку материалов без купюр в популярной компьютерной игре Minecraft.

Авторы творения хорошо поработали над виртуальным архитектурным шедевром – это настоящий дворец, рассказывает The Drum.

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Особенности проекта

Виртуальная библиотека состоит из 12,5 миллионов блоков, а над ее сооружением работали 24 человека из 16 стран. Однако дизайн творения далеко не самая большая изюминка проекта. Главная его ценность, как и любой другой библиотеки – наполнение. В заведении можно получить доступ к множеству материалов, авторы которых – журналисты из стран, расположенных на "дне" рейтинга свободы слова. Среди них:

Саудовская Аравия;

Мексика;

Вьетнам;

Египет;

Россия.

Все публикации доступны или на "родных" языках авторов или же в переводах на английский.

Как выглядит виртуальная библиотека:

В общем пользователи могут ознакомиться с двумя сотнями виртуальных произведений воспроизведенных в игровых книгах. Карта с библиотекой уже доступна для загрузки. Создатели образовательного комплекса в Minecraft считают, что их детище поможет людям осознать важность свободы слова и прессы.

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