Злоумышленник нашел девушку по отражению в глазах на селфи

Некоторые современные смартфоны делают снимки не хуже профессиональных камер. Однако, слишком высокий уровень детализации селфи популярной особы иногда может сыграть с ней злую шутку.

В Японии мужчина сумел найти певицу с отображением местности в ее глазах на фото, сообщает Reclaim The Net.

Читайте также: Xiaomi нашла новый способ скрыть фронтальные камеры

Что случилось? Токийская полиция задержала мужчину, напавшего на Эну Мацуоку – участницу популярной поп-группы. Преступник заявил, что узнал место жительства девушки благодаря множеству селфи на ее странице.

Злоумышленник сумел не только найти остановку и улицу, которая отражалась в глазах певицы, но и приблизительно определить этаж, на котором она живет, – по углу падения солнечных лучей.

Последствия нападения и наказания за правонарушения. По данным СМИ, Мацуока не получила серьезных травм в результате нападения. Преступник признал вину и заявил, что он большой поклонник певицы. Какое наказание понесет японец за нападение, пока неизвестно.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно