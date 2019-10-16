Злоумышленник нашел девушку по отражению в глазах на селфи

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Злоумышленник нашел девушку по отражению в глазах на селфи
Злоумышленник нашел девушку по отражению в глазах на селфи / unsplash

Некоторые современные смартфоны делают снимки не хуже профессиональных камер. Однако, слишком высокий уровень детализации селфи популярной особы иногда может сыграть с ней злую шутку.

В Японии мужчина сумел найти певицу с отображением местности в ее глазах на фото, сообщает Reclaim The Net.

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Что случилось? Токийская полиция задержала мужчину, напавшего на Эну Мацуоку – участницу популярной поп-группы. Преступник заявил, что узнал место жительства девушки благодаря множеству селфи на ее странице.

Злоумышленник сумел не только найти остановку и улицу, которая отражалась в глазах певицы, но и приблизительно определить этаж, на котором она живет, – по углу падения солнечных лучей.

Последствия нападения и наказания за правонарушения. По данным СМИ, Мацуока не получила серьезных травм в результате нападения. Преступник признал вину и заявил, что он большой поклонник певицы. Какое наказание понесет японец за нападение, пока неизвестно.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Япония Смартфоны
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