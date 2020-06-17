Компания Microsoft сообщила о кибератаках на ноды облачного сервиса Microsoft Azure. Злоумышленники добывали за счет сервиса криптовалюту Monero.

Как пишет Ars Technica, ноды сервиса стали целью для так называемых схем криптоджекинга, или майнинга криптовалюты ценой работы чужих мощностей.

К теме Суперкомпьютеры, которые исследовали COVID-19, массово атаковали, чтобы майнить криптовалюту

Важно! Задачи машинного обучения обычно требуют большого объема вычислительных ресурсов. Майнеры захватывают эти ресурсы и могут генерировать большое количество криптовалюты с минимальными собственными затратами.

Зараженные ноды работали с Kubeflow – набором инструментов для работы с машинным обучением в Kubernetes. Microsoft сообщила о десятках скомпрометированных кластеров Kubernetes. Атаки происходили с помощью файла, который содержал вредоносный код, который тайно добывал криптовалюту Monero.

Что говорят в компании Microsoft

Как пояснил исследователь безопасности Microsoft Azure Security Center Йосси Вайцман, атака стала возможной из-за неправильных настроек Kubeflow. В целях безопасности доступ к панели управления Kubeflow возможен только локально. Настройки по умолчанию не дают пользователям прямого доступа к панели управления через интернет и возможности внесения несанкционированных изменений в кластер. Тем не менее, некоторые пользователи меняют эти настройки.

Мы считаем, что некоторые пользователи решили сделать это для удобства. Однако эти изменения затронули безопасность Kubeflow, что позволило злоумышленникам выполнять некоторые операции,

– отметил Вайцман.

Интересно Хакеры атаковали лаборатории по разработке вакцин от COVID-19

Получив доступ к панели управления, преступники внедряют в кластеры Kubernetes новые образы серверов, которые, в свою очередь, запускают программу для майнинга криптовалюты.

Как следует из сообщения компании, атаки начались в апреле текущего года. В прошлом Центр безопасности Azure уже обнаруживал несколько кампаний, которые были направлены против кластеров Kubernetes. Однако это первая зафиксированная атака, которая была направлена ​​на среды Kubeflow.