24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Злоумышленники нашли способ обхода двухфакторной защиты

- Читати новину українською

Приложение для двухэтапной аутентификации Google Authenticator защищает учетную запись от взлома: благодаря системе одноразовых паролей злоумышленник не может использовать данные чужого аккаунта. Однако недавно обнаружили новый вид вредоносного программного обеспечения, способного похищать коды безопасности, которые генерирует система защиты Google.

Что известно о новой уязвимости

Интересно Какие ресурсы больше всего шпионят за пользователями – рейтинг

Компания Threat Fabric, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности, обнаружила новый троян, позволяющий хакерам удаленно получать доступ к устройству жертвы.

Вредоносное программное обеспечение, получившее название Cerberus, дает доступ к дисплею гаджета и делает скриншоты одноразового пароля, сгенерированного приложением Google Authenticator.

Исследователи отметили, что большинство Android-приложений по умолчанию используют настройки  FLAG_SECURE, которые запрещают создавать снимки экрана во время работы. Но, как оказалось, Google при создании фирменного софта такой возможности не предусмотрела.

В своем отчете эксперты указали, что Google уже исправляла подобную уязвимость в системе двухфакторной авторизации еще в 2014 году, но позже она опять себя проявила.

Уязвимой оказалась и другая популярная программа – Microsoft Authenticator.

Как злоумышленники получают коды

Важно Более миллиарда смартфонов на Android оказались в опасности: детали

После заражения устройства, злоумышленники, используя полученные данные, могут использовать коды подтверждения для совершения различных операций от имени пользователя, включая денежные переводы.

Как себя защитить

До исправления ошибки специалисты порекомендовали владельцам Android-гаджетов использовать альтернативные способы аутентификации, включая аппаратные ключи.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Коронавирус в Италии: 463 человека умерли, количество больных возросло
сегодня
Автор: Анастасия Можаровская
Теги: хакеры Хакерская атака Кибербезопасность Microsoft Google Новости Техно Android Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
8 марта 22:02 Какие технологические изменения произойдут в Украине через 10 лет, – прогноз эксперта Microsoft
Ірина Полицька
7 марта 22:06 Из-за коронавируса отменяют техно презентации и выставки: список событий
Анастасія Можаровська
4 марта 21:25 Михаил Федоров: от студенческого мэра до министра цифровой трансформации
Ірина Поліщук
3 марта 08:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська
1 марта 18:02 Для чего переплачивать: 5 недорогих смартфонов до трех тысяч гривен
Ірина Полицька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук