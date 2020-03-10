Злоумышленники нашли способ обхода двухфакторной защиты

Приложение для двухэтапной аутентификации Google Authenticator защищает учетную запись от взлома: благодаря системе одноразовых паролей злоумышленник не может использовать данные чужого аккаунта. Однако недавно обнаружили новый вид вредоносного программного обеспечения, способного похищать коды безопасности, которые генерирует система защиты Google.

Что известно о новой уязвимости

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Компания Threat Fabric, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности, обнаружила новый троян, позволяющий хакерам удаленно получать доступ к устройству жертвы.

Вредоносное программное обеспечение, получившее название Cerberus, дает доступ к дисплею гаджета и делает скриншоты одноразового пароля, сгенерированного приложением Google Authenticator.

Исследователи отметили, что большинство Android-приложений по умолчанию используют настройки FLAG_SECURE, которые запрещают создавать снимки экрана во время работы. Но, как оказалось, Google при создании фирменного софта такой возможности не предусмотрела.

В своем отчете эксперты указали, что Google уже исправляла подобную уязвимость в системе двухфакторной авторизации еще в 2014 году, но позже она опять себя проявила.

Уязвимой оказалась и другая популярная программа – Microsoft Authenticator.

Как злоумышленники получают коды

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После заражения устройства, злоумышленники, используя полученные данные, могут использовать коды подтверждения для совершения различных операций от имени пользователя, включая денежные переводы.

Как себя защитить

До исправления ошибки специалисты порекомендовали владельцам Android-гаджетов использовать альтернативные способы аутентификации, включая аппаратные ключи.

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