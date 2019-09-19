Пользователи Facebook решили штурмовать Зону 51: веселые мемы

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Зона 51 мемы: штурм 20 сентября 2019 – что это, все о Зоне 51
Зона 51: штурм

Пользователи Facebook решили взять штурмом известную военную базу Зона 51. Уже даже выбрали конкретное время – 20 сентября. Также люди вооружились девизом "Они не могут остановить всех из нас!". При этом событие уже породило немало мемов, которые активно распространяют в соцсетях.

Организатором акции по штурму Зоны 51 является сообщество Shitposting cuz im in shambles, которое публикует различные мемы и шутки. Чтобы привлечь внимание пользователей, они создали встречу Storm Area 51, They Can Not Stop All Of Us.

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Однако, эта шутка, похоже, вышла из-под контроля. Ко встрече уже присоединились более 900 тысяч пользователей, и их количество постоянно растет.

Что известно о Зоне 51? Это секретная военная база США, расположенная на юге штата Невада, в 140 километрах на северо-запад от Лас-Вегаса. Над зоной запрещено воздушное сообщение.

До недавнего времени это был очень засекреченный объект. Существование Зоны 51 власть США признала только в 2013 году. Эта зона неоднократно упоминалась в фильмах и сериалах. И ее ассоциируют с исследованием инопланетян.

По официальным данным, в Зоне 51 разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения.

Что говорит военное руководство. На подходах к базе размещено немало предостерегающих знаков, которые информируют о том, что военным разрешено стрелять на поражение. Спикер ВВС США предостерегла тех, кто планирует попытку проникновения на любые военные базы, и заявила, что армия всегда готова защищать США и ее активы.

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Теги: Интернет Новости Техно Техно Новости США Facebook
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