Зонд InSight прислал первые фото с Марса

Космический аппарат InSight, который 26 ноября совершил успешную посадку на Марс, отправил на Землю первые снимки Красной планеты. Отметим, что это уже девятая американская миссия NASA на Марсе, все предыдущие завершились неудачей.

Снимки планеты опубликовали на официальном сайте NASA.

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Космический зонд InSight совершил посадку на Марс 26 ноября в 21:50 по киевскому времени. Аппарат сел на плоскую равнину, известную под названием Elysium Planitia, рядом с экватором Красной планеты.

Aaah...soaking up the Sun with my solar panels. After a long flight, and thrilling #MarsLanding, it feels great to get a good stretch and recharge my batteries. (Like, literally.) It’s just what I’ll need to really start getting in tune with #Mars. https://t.co/yse3VEst3G pic.twitter.com/LpsiI0KNNz — NASAInSight (@NASAInSight) 27 листопада 2018 р.

В течение нескольких недель InSight будет накапливать энергию для начала своей работы – устройство уже раскрыло солнечные батареи. Миссия InSight продлится 728 земных дней и примерно столько же марсианских: сутки на Красной планете длится всего на 37 минут дольше, чем на Земле.

Между тем InSight уже прислал на Землю снимки с камеры на роборуке, которая в дальнейшем будет захватывать грунт с Марса.



InSight прислал первые фото с Марса

Отметим, благодаря зонду InSight ученые хотят углубить свои представления о структуре Марса – от коры до ядра. Ученые также надеются понять как планета образовалась примерно 4,6 миллиарда лет назад.

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