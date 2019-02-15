Зонд InSight завершил установку приборов на поверхности Марса

Аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что автоматическая станция InSight завершила установку научных приборов на поверхности Марса. Отметим, станция будет изучать Красную планету в точке пребывания, ведь она не может перемещаться.

Для проведения исследований на Марсе предназначены два инструмента, которые аппарат должен был установить на поверхности Красной планеты – прибор SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) и устройство HP (Heat Flow and Physical Properties Probe).

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SEIS – это сейсмометр, предназначенный для высокоточного измерения тектонической активности Марса. Этот инструмент был успешно размещен на поверхности Марса в конце прошлого года.



Зонд InSight завершил установку приборов на Марсе

И вот теперь сообщается, что зонд InSight завершил установку прибора HP. Задача этого устройства – измерение теплового потока под поверхностью планеты.



Зонд InSight будет собирать образцы грунта с поверхности Марса

Таким образом, аппарат InSight полностью готов к выполнению научной программы. Она предполагает изучение внутренней структуры и процессов, протекающих в толще марсианского грунта.

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