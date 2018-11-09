Зонд NASA, максимально сблизился с Солнцем, передал на Землю сигнал

86 Читати новину українською
Зонд NASA рекордно приблизился к Солнцу
Зонд NASA рекордно приблизился к Солнцу / rtl.fr

Солнечный зонд NASA Parker стал первым космическим объектом, который сблизился с Солнцем на рекордном расстоянии. Он пролетел мимо светила на расстоянии около 24 миллионов километров.

Об этом пишет Inverse.

Ученые боялись, что зонд будет поврежден из-за сближения с Солнцем, однако объект уцелел и передал первый сигнал. Это свидетельствует о том, что Parker Solar Probe действует нормально и все его инструменты работают и собирают данные.

Читайте также: Hubble сфотографировал смеющееся звездное образование

Фаза первого сближения завершится 11 ноября, поэтому уже через несколько недель зонд должен отправить на Землю собранные данные.

"Мы собираемся приблизиться к Солнцу ближе, чем раньше. Мы не собираемся это делать один раз, мы не будем делать это дважды – мы будем делать это 24 раза, и это ужасно", – рассказал менеджер проекта Эндрю Дрисман.

Максимальное сближение с Солнцем запланировано на середину декабря 2024 года, когда Parker окажется на расстоянии шести миллионов километров от звезды.

После этого зонд сгорит в солнечном излучении.

Напомним, солнечный зонд Parker запустили 31 июля. А 30 октября он установил рекорд – он стал ближайшим к Солнцу рукотворным объектом за всю историю космических полетов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Солнце NASA Космос
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
8 ноября 21:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
104
Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине
8 ноября 18:04 Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине
446
Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
7 ноября 21:32 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 438
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
6 ноября 21:03 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
1246
Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине: инфографика
6 ноября 11:12 Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине: инфографика
351
Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
4 ноября 20:02 Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
Анастасія Можаровська 350
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук