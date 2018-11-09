Зонд NASA, максимально сблизился с Солнцем, передал на Землю сигнал

Солнечный зонд NASA Parker стал первым космическим объектом, который сблизился с Солнцем на рекордном расстоянии. Он пролетел мимо светила на расстоянии около 24 миллионов километров.

Об этом пишет Inverse.

Ученые боялись, что зонд будет поврежден из-за сближения с Солнцем, однако объект уцелел и передал первый сигнал. Это свидетельствует о том, что Parker Solar Probe действует нормально и все его инструменты работают и собирают данные.

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Фаза первого сближения завершится 11 ноября, поэтому уже через несколько недель зонд должен отправить на Землю собранные данные.

"Мы собираемся приблизиться к Солнцу ближе, чем раньше. Мы не собираемся это делать один раз, мы не будем делать это дважды – мы будем делать это 24 раза, и это ужасно", – рассказал менеджер проекта Эндрю Дрисман.

Максимальное сближение с Солнцем запланировано на середину декабря 2024 года, когда Parker окажется на расстоянии шести миллионов километров от звезды.

После этого зонд сгорит в солнечном излучении.

Напомним, солнечный зонд Parker запустили 31 июля. А 30 октября он установил рекорд – он стал ближайшим к Солнцу рукотворным объектом за всю историю космических полетов.

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