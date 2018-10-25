Зонд NASA сделал снимок Земли с расстояния миллионов километров

Космический аппарат NASA Parker Solar Probe сделал фото Земли с помощью инструмента WISPR. Этот снимок сделан на расстоянии 43,2 миллиона километров от нашей планеты.

Фото обнародовано на сайте агентства.

На снимке четко видно небольшую полусферу. Но пугаться не стоит, это не НЛО. Такой эффект возникает, когда камера аппарата фокусируется на ярких объектах. На этом фото таким ярким объектом и стала Земля.

Читайте также: Зонд NASA приблизился к границам Солнечной системы

При этом такие полусферы могут быть, когда в объектив зонда попадет Меркурий или Венера.



Земля на расстоянии 43,2 миллиона километров

А на увеличенном изображении Земли также можно заметить небольшую выпуклость справа. Это часть Луны, размещенной позади планеты.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно