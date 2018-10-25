Зонд NASA сделал снимок Земли с расстояния миллионов километров

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Так выглядит Земля из космоса
Так выглядит Земля из космоса / nasa.gov

Космический аппарат NASA Parker Solar Probe сделал фото Земли с помощью инструмента WISPR. Этот снимок сделан на расстоянии 43,2 миллиона километров от нашей планеты.

Фото обнародовано на сайте агентства.

На снимке четко видно небольшую полусферу. Но пугаться не стоит, это не НЛО. Такой эффект возникает, когда камера аппарата фокусируется на ярких объектах. На этом фото таким ярким объектом и стала Земля.

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При этом такие полусферы могут быть, когда в объектив зонда попадет Меркурий или Венера.

Зонд NASA зробив знімок Землі із відстані мільйонів кілометрів
Земля на расстоянии 43,2 миллиона километров

А на увеличенном изображении Земли также можно заметить небольшую выпуклость справа. Это часть Луны, размещенной позади планеты.

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Теги: Техно Космос NASA
Источник: Техно
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