Зонд NASA зафиксировал посадку Chang’e 4 на Луне: фото

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Посадка Chang'е 4 на Луне
Посадка Chang'е 4 на Луне / sciencealert.com

Спутник NASA зафиксировал момент, когда китайский зонд Chang’e 4 сел на Луну. Это произошло 30 января. Тогда станция приземлилась в кратере фон Кармана на обратной стороне Луны.

Как пишет Science Alert, китайская станция стала первым аппаратом, который совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.

Интересно, что зонд LRO (станция NASA для исследования Луны) находился за 330 километров от места посадки, так что это затруднило распознавание Chang'е 4 .

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"Поскольку LRO был размещен в 330 километрах к востоку от места посадки, посадочная полоса Чанъи-4 имеет ширину всего около двух пикселей. Горный массив на заднем плане - это западная стена кратера фон Кармана, что поднимается более чем на 3 тысячи метров", – рассказал ученый Марк Робинсон.

Посадка Chang’e 4 на Місяці

Надо хорошо присмотреться, чтобы увидеть Chang'е 4

На увеличенном изображении можно увидеть Chang'е 4 в виде маленькой белой точки.

Посадка Chang’e 4 на Місяці

Посадка состоялась 30 января

Что такое Chang'е 4?
Это китайская станция, которая занимается исследованием обратной стороны Луны. В частности, станция проводит осмотр, изучает формы рельефа, а также анализирует минеральный состав и структуру верхних слоев лунной поверхности и тому подобное. Это позволит составить представление об условиях на обратной стороне Луны.

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Теги: Техно Космос NASA
Источник: 24 Канал
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