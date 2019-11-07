Зонд передал данные из-за пределы Солнечной системы

Космический зонд NASA Voyager 2 передал на Землю данные из-за формальных пределов Солнечной системы. Этот аппарат вышел за пределы Солнечной системы почти год назад.

Как передает businessinsider.com, эти новые данные свидетельствуют о наличии неизвестных ранее сфер за пределами Солнечной системы. Эта область называется гелиопауза.

Интересно: Curiosity прислал новые фото Марса: невероятные снимки

Что передал зонд? Voyager 2 обнаружил в этой местности солнечный ветер — поток заряженных частиц от Солнца.

Ранее ученые предполагали, что за пределами гелиосфери (которая и является формальной границей Солнечной системы) есть другие сферы пространства, которые ученые еще не изучили.

Voyager 2 запустили 2 1977 году

Что известно о Voyager 2?

Этот аппарат отправили в космос в 1977 году. Сейчас он является вторым по отдаленностью рукотворный объект в космосе, после своего предшественника Voyager 1, который запустили несколько месяцев раньше.



Благодаря Voyager 2 получили ряд данных о такие планеты Солнечной системы, как Юпитер, Сатурн и Уран.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно