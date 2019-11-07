Зонд передал данные из-за пределы Солнечной системы

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Voyager 2
Voyager 2 / businessinsider.com

Космический зонд NASA Voyager 2 передал на Землю данные из-за формальных пределов Солнечной системы. Этот аппарат вышел за пределы Солнечной системы почти год назад.

Как передает businessinsider.com, эти новые данные свидетельствуют о наличии неизвестных ранее сфер за пределами Солнечной системы. Эта область называется гелиопауза.

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Что передал зонд? Voyager 2 обнаружил в этой местности солнечный ветер — поток заряженных частиц от Солнца.

Ранее ученые предполагали, что за пределами гелиосфери (которая и является формальной границей Солнечной системы) есть другие сферы пространства, которые ученые еще не изучили.

Voyager 2

Voyager 2 запустили 2 1977 году

Что известно о Voyager 2?
Этот аппарат отправили в космос в 1977 году. Сейчас он является вторым по отдаленностью рукотворный объект в космосе, после своего предшественника Voyager 1, который запустили несколько месяцев раньше.

Благодаря Voyager 2 получили ряд данных о такие планеты Солнечной системы, как Юпитер, Сатурн и Уран.

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Теги: Техно Новости Техно Космос NASA
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