Зонд присылал фальшивые фото воды на Марсе

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Зонд Mars Reconnaissance Orbiter
Зонд Mars Reconnaissance Orbiter / planetary.org

Зонд Mars Reconnaissance Orbiter в течение последних 13 лет посылал на Землю фото с якобы водой на поверхности Марса. Однако сейчас стало известно, что это была не вода.

Об этом сообщает Science News.

На основе присланных снимков ученые сделали предположение о существовании следов воды на Марсе.

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Дело в том, что Mars Reconnaissance Orbiter делал анализ поверхности Марса с помощью инструмента CRISM, который разработан специально для поиска минералогических признаков существования воды. На основе этих данных ученые наблюдали за признаками существования гидратированных солей, которых на самом деле не было.

Проблему обнаружили, когда занимались поисками перхлоратов (соли или эфиры хлорной кислоты) на картах планеты. Эти элементы могут снизить температуру замерзания воды на 80 градусов по Цельсию, и этого будет достаточно, чтобы расплавить лед в холодном марсианском климате.

На снимках перхлораты размещены на тех местах, где образование соли невозможно. Поэтому ученые вынуждены пересмотреть результаты многих исследований, сделанных по данным Mars Reconnaissance Orbiter, а также изучить возможные причины сбоя аппарата.

Такой сбой в работе Reconnaissance не означает, что гидратированных солей на Марсе нет. Просто сейчас их будет сложнее найти.

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Теги: Техно Космос Марс
Источник: Техно
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