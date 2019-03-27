Зонд сделал невероятную панораму восхода Солнца над Землей

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Зонд Beresheet
Зонд Beresheet

Израильский лунный аппарат Beresheet сделал невероятную панораму восхода Солнца над Землей. В ролике можно увидеть как Земля заслоняет Солнце от космического корабля, а потом выходит из тени.

Как информирует JNS, изображения зонд сделал во время его полета на Луну.

Как известно, 22 февраля ракета Falcon 9 вывела Beresheet на орбиту. Там аппарат проведет 2,5 месяца. После этого аппарат полетит на Луну – он должен совершить посадку на спутнике в апреле 2019 года.

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Аппарат должен приводниться в северо-восточной части Моря Ясности, где размещена одна из магнитных аномалий. Кстати, недалеко от этой посадки ранее приземлился лунный модуль миссии Аполлон-15.

Зонд сделал панораму восхода Солнца

Что такое Beresheet? Это израильский зонд, разработанный частной компанией SpaceIL. Этот аппарат станет первым израильским космическим кораблем, который сядет на Луне. По замыслу. Он должен проехать по поверхности Луны не менее 500 метров.

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Теги: Техно Новости Техно Луна Космос
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