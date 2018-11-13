Зонд зафиксировал интересное облако на Юпитере: фото

Зонд NASA Juno сделал снимок облака на Юпитере, которое напоминает дельфина. Фото зонд сделал, когда приблизился к поверхности планеты на расстояние около 7 тысяч километров.

Об этом пишет Science Alert.

Интересную картину заметил американский художник Шон Доран.

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По словам Дорана, у него сложилось впечатление, что это животное выглядит милым, но не стоит ему доверять. Ведь этот облачный дельфин на самом деле больше даже чем Земля.

Что такое Juno? Это телескоп NASA, запущенный в 2011 году для изучения Юпитера. Одна из миссий зонда – проверить гипотезу о наличии у Юпитера твердого ядра, а также изучение постоянных ураганов вроде Большого красного пятна.

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