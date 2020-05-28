Zoom меняет правила: нельзя будет присоединиться к конференции, не обновив версию

Сервис для видеоконференций Zoom получил бешеную популярность за время пандемии коронавируса. Однако, эксперты по кибербезопасности критиковали сервис. Наконец-то в компании прислушались к замечаниям и решили изменить правила.

Как пишет издание androidauthority.com команда разработчиков уже готовит обновление, более безопасную версию сервиса Zoom 5.0. Также в новую версию добавлены 256-битное шифрование AES для защиты данных во время трансляций.

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При этом пользователям настоятельно рекомендуют перейти на новую версию ПО. Если же пользователи этого не сделают до 30 мая, то они просто не смогут присоединиться к конференции.

Проблемы с безопасностью

Дело в том, что сейчас Zoom хоть и декларирует сквозное шифрование, но на практике этого не применяют. Это означает, что важная информация, показанная или озвученная, во время видеозвонков, может попасть, как минимум к разработчикам, а в худшем случае – к посторонним людям,

Как известно, на время карантина Zoom сделал свои услуги бесплатными. Для группы до 100 пользователей и продолжительностью не дольше 40 минут. Далее за услугу нужно было платить.