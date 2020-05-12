Zoom наконец сделают безопаснее: компания купила стартап Keybase

После введения карантина и перехода многих сотрудников на удаленную работу популярность сервиса для видеоконференций Zoom резко возросла. Однако многие эксперты критикуют сервис за незащищенность данных.

Похоже, вскоре ситуация изменится, ведь Zoom Video Communications купил стартапу Keybase, разрабатывающую чат-платформу со сквозным шифрованием. Об этом говорится в блоге компании.

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Как рассказал главный исполнительный директор Zoom Эрик Юань, компания планирует разработать сквозное шифрование для видеоконференций. На это уйдет несколько месяцев. Покупка Keybase поможет ускорить работу над внедрением новой функции.

Что не так с Zoom

Сейчас в сервисе Zoom не предусмотрено сквозное шифрование данных. Поэтому это обстоятельство позволяет как разработчику, так и сторонним пользователям наблюдать за частными видеоконференциями.

Поэтому эксперт по кибербезопасности не рекомендуют обсуждать через Zoom важные планы компании, делиться секретными данными и тому подобное. Такие компании, как SpaceX, Google, NASA и другие уже запретили сотрудникам пользоваться сервисом Zoom на работе.

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Что известно о Keybase

Это американский стартап, основанный в феврале 2014 года. Он разработал Slack-образную платформу для обмена сообщениями, которая обеспечивает сквозное шифрование во время сеанса обмена быстрыми сообщениями.

Сообщения зашифровываются на устройстве пользователя до того, как они пройдут через серверы Keybase, и могут быть расшифрованы только получателями. То есть даже интернет-провайдер не может прочитать содержимое этих сообщений.

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