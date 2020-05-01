Zoom завысила цифру в 300 миллионов ежедневных пользователей: компания извинилась

Компания Zoom признала, что у сервиса нет 300 миллионов активных пользователей ежедневно. Zoom извинилась за ошибку после того, как издание The Verge отметило, что компания тайком отредактировала сообщение в своем блоге.

Как отмечает The Verge, 22 апреля Zoom сообщила, что за день до того сервис достиг показателя свыше 300 миллионов пользователей ежедневно. Позже эти данные были исправлены.

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Пост был отредактирован 24 апреля – через день после того, как рекордные цифры Zoom стали известны пользователям и СМИ. После того, как The Verge обратилось к Zoom с просьбой разъяснить ситуацию, к посту в блоге прибавилось объяснение.

Мы признаем ошибку и гордимся тем, что более 300 млн участников конференций остаются на связи во время пандемии. В сообщении в блоге за 22 апреля мы нечаянно назвали этих участников "пользователями". Когда мы поняли эту ошибку, мы изменили формулировку. Это был недосмотр с нашей стороны,

– отметила компания в примечании.

Разница между показателями "ежедневный пользователь" и "участник конференции" значительная, отмечает The Verge. Во втором случае могут несколько раз подсчитывать одних и тех же пользователей, если, например, они участвуют в конференциях не по одному разу в день. Подсчет участников конференции – простой, однако вводит в заблуждение способ заставить платформу казаться популярнее, чем она есть.

Рост популярности платформ для видеосвязи

Однако, показатели Zoom все же выросли: в декабре прошлого года количество участников конференций достигало 10 миллионов. Сервисы-конкуренты Zoom, такие как Microsoft Teams и Google Meet, тоже сообщают о росте количества пользователей. Microsoft Teams, по информации компании, насчитывает уже 75 миллионов пользователей в день, что на 70% больше, чем месяцем ранее. Кроме того, Microsoft Teams отчитался о достижении показателя в 200 миллионов участников конференций.

В Google Meet ежедневно добавляется 3 миллиона новых пользователей, количество участников конференций достигло 100 миллионов. 29 апреля Google сообщила, что сервис стал бесплатным. Ранее он был доступен только пользователям платных тарифов G Suite. Отныне обычный аккаунт Google можно будет использовать для создания собственных конференций и подключения сторонних.

Также в апреле Cisco объявила о том, что у ее сервиса Webex в целом 300 миллионов пользователей, и количество регистраций новых аккаунтов за сутки составило около 240 тысяч. Сколько у сервиса ежедневных пользователей и участников конференций, компания пока не указала.

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