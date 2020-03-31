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Zoom может передавать конфиденциальную информацию Facebook: против сервиса подали иск в США

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Эрика Юань / Скриншот

Житель города Сакраменто, штат Калифорния, Роберт Каллен подал в суд на сервис Zoom Video Communications, который позволяет организовывать видеоконференции, за якобы разглашение конфиденциальной информации третьим лицам.

В заявлении истца, поданном в понедельник в федеральный суд Сан-Хосе, утверждается, что при установке или открытии ящика сервис без ведома пользователя передает информацию о нем третьей стороне, например, компании Facebook, сообщает Bloomberg.

Интересно Zoom – удобное приложение для видеоконференций: как работает и где скачать программу

Популярность Zoom особенно возросла на фоне пандемии коронавируса и перехода сотрудников компаний со всего мира на удаленную работу. В результате стоимость акций сервиса после вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, с начала года увеличилась более чем в два раза.

Состояние основателя Zoom Эрика Юаня, по оценкам журнала Forbes, сегодня оценивается в 6,5 миллиардов долларов.

Что такое Zoom?
Это сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч. Организовать встречу может любой пользователь, создавший учетную запись. Бесплатная версия программы позволяет проводить видеоконференции продолжительностью 40 минут, однако на период пандемии сервис убрал это ограничение.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Приложения IT-бизнес Техно
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