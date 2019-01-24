Zotac представила мини-компьютер с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070

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Zotac ZBox Magnus EC52070D: обзор, характеристики
Zotac ZBox Magnus EC52070D: обзор, характеристики / Фото из открытых источников

Гонконгская компания Zotac добавила в свой ассортимент мини-компьютеров модель ZBox Magnus EC52070D. Формальный дебют новинки состоялся в рамках выставки CES 2019, которая прошла в начале месяца.

Об этом сообщает Overclockers.

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В основе новинки лежит 6-ядерный процессор Intel Core i5-8400T (1,7/3,3 ГГц), а ее графическая подсистема представлена дискретным адаптером NVIDIA GeForce RTX 2070.

Zotac ZBox Magnus EC52070D
Zotac ZBox Magnus EC52070D получил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070

Zotac ZBox Magnus EC52070D допускает установку двух модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR4 (максимальный объем 32 ГБ), 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, а также NVMe SSD в форм-факторе M.2 2280. Устройство может похвастаться беспроводным модулем Killer Wireless-AC 1550 (Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5), а также 2-гигабитными сетевыми интерфейсами.

Zotac ZBox Magnus EC52070D
Система охлаждения мини-ПК Zotac ZBox Magnus EC52070D

Размеры мини-компьютера составляют 225 x 203 x 128 миллиметров. За отвод тепла от графического ускорителя и процессора отвечают воздушные кулеры, а для питания системы используется внешний адаптер номиналом 330 Вт. Вывод изображения можно осуществлять через интерфейсы HDMI 2.0 b, DisplayPort 1.4 (x3) и DL-DVI.

Рекомендованная цена и сроки выхода Zotac ZBox Magnus EC52070D будут объявлены позже.

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Теги: Техно Гаджеты Обзоры NVIDIA
Источник: Техно
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