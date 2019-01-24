Zotac представила мини-компьютер с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070

Гонконгская компания Zotac добавила в свой ассортимент мини-компьютеров модель ZBox Magnus EC52070D. Формальный дебют новинки состоялся в рамках выставки CES 2019, которая прошла в начале месяца.

Об этом сообщает Overclockers.

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В основе новинки лежит 6-ядерный процессор Intel Core i5-8400T (1,7/3,3 ГГц), а ее графическая подсистема представлена дискретным адаптером NVIDIA GeForce RTX 2070.



Zotac ZBox Magnus EC52070D получил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070

Zotac ZBox Magnus EC52070D допускает установку двух модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR4 (максимальный объем 32 ГБ), 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, а также NVMe SSD в форм-факторе M.2 2280. Устройство может похвастаться беспроводным модулем Killer Wireless-AC 1550 (Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5), а также 2-гигабитными сетевыми интерфейсами.



Система охлаждения мини-ПК Zotac ZBox Magnus EC52070D

Размеры мини-компьютера составляют 225 x 203 x 128 миллиметров. За отвод тепла от графического ускорителя и процессора отвечают воздушные кулеры, а для питания системы используется внешний адаптер номиналом 330 Вт. Вывод изображения можно осуществлять через интерфейсы HDMI 2.0 b, DisplayPort 1.4 (x3) и DL-DVI.

Рекомендованная цена и сроки выхода Zotac ZBox Magnus EC52070D будут объявлены позже.

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