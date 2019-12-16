ZTE Axon 10s Pro – первый флагман на Snapdragon 865: характеристики и цена

Компания ZTE анонсировала свой новый флагман – Axon Pro 10s. Дизайн остался идентичным модели Axon 10 Pro. Основные изменения коснулись железа смартфона.

Характеристики смартфона

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Как уже отмечалось, сердцем новинки выступает процессор Qualcomm Snapdragon 865, представленный в начале декабря. Итак, гаджет получит поддержку сетей пятого поколения, стандарт Wi-Fi 6, оперативную память LPDDR5 и постоянную UFS 3.0.

Смартфон получит модифицированную операционную систему MiFavor 10 на базе Android 10. В смартфоне реализован движок нового поколения Z-Booster 2.0 на базе искусственного интеллекта. Он будет отвечать за интеллектуальное распределение системных ресурсов с помощью алгоритмов ИИ. Кроме этого новый движок призван ускорить и оптимизировать работу системы. Для этого будет привлекаться нейрочип Snapdragon.

Вместе с тем толщина ZTE Axon Pro 10s никак не изменится – 7,9 мм, а вес 175 грамм. Сюй Фэн, вице-президент ZTE по коммуникациям, сообщил, что в следующем году компания выпустит около 10 мобильных 5G-смартфонов.

Дата выхода и цена

Смартфон появится в продаже в первой половине 2020 года. Стоимость 5G смартфона стартует от 3000 юаней (10 097 гривен). В Европе его должны представить в феврале на выставке MWC 2020, которая пройдет в Барселоне.

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