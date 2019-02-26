ZTE Blade V10: представили доступный смартфон с 32-мегапиксельной селфи-камерой

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания ZTE официально представила смартфон среднего уровня Blade V10. Главной особенностью новинки стала 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Основные характеристики. Как сообщает GSMArena, ZTE Blade V10 получил процессор MediaTek Helio P70 с 8 вычислительными ядами, которые работают на тактовой частоте до 2,1 ГГц. Объем оперативной памяти может составлять 3 или 4 ГБ, вместимость флеш-накопителя – 32 или 64 ГБ.

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Экран размером 6,3 дюйма по диагонали занимает около 90,3% площади фронтальной поверхности. Использована панель формата FHD + (2280 × 1080 пикселей) с небольшим каплевидным вырезом в верхней части.

Характеристики камер. Ключевой особенностью Blade V10 стала светочувствительная фронтальная камера с разрешением 32 Мп и интеллектуальной технологией Smart Selfie. Она позволяет делать селфи без потери качества в условиях недостаточного освещения.



ZTE Blade V10 получил 32-мегапиксельную фронтальную камеру

Blade V10 использует технологию распознавания изображений на базе искусственного интеллекта и способен идентифицировать более 300 сцен в режиме предварительного просмотра, чтобы настраивать параметры камеры для более высокого качества снимков.

Двойная основная камера получила модули на 16 и 5 Мп, размер пикселя 1,12 мкм, диафрагму f / 1.8, объектив 6P и поддержку алгоритма искусственного интеллекта.



ZTE Blade V10 поступит в продажу в марте 2019 года

Другие характеристики. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac и Bluetooth 4.2, приемник GPS, порт USB Type-C и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Габариты составляют 158 × 75,8 × 7,8 миллиметра.

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На смартфон установлена операционная система Android 9.0 Pie. А за питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3100 мач.

Дата выхода и цена. ZTE Blade V10 должен поступить в продажу в марте 2019 года. Тогда будет известна и его стоимость. На выбор есть три цвета: черный, синий, зеленый.

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