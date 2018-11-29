ZTE представила еще один мощный игровой смартфон – Nubia Red Magic Mars
Компания ZTE официально представила еще один игровой смартфон Nubia. Модель под названием Nubia Red Magic Mars получила много изменений, по сравнению с предшественником, включая аппаратную основу.
Об этом сообщает GSMArena.
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Смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD + (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9. Также новинка получила 16-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры и сканер отпечатков пальцев на задней панели.
Nubia Red Magic Mars получил 6-дюймовый дисплей
Вместо прошлогоднего процессора Qualcomm Snapdragon 835 и до 8 ГБ оперативной памяти теперь используется Snapdragon 845 и до 10 ГБ LPDDR4X. Встроенная флеш-память имеет объем от 64 ГБ до 256 ГБ.
Nubia Red Magic Mars имеет основную камеру на 16 МП
Аккумулятор емкостью 3 800 миллиампер часов поддерживает быструю зарядку. Кроме того в Nubia Red Magic Mars предусмотрена двойная воздушно-жидкостная система охлаждения. Она позволяет снизить температуру до 13,2 градусов при росте производительности на 70%.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nubia Red Magic Mars
- ДисплейТип: IPS
Диагональ: 6 дюймов
Разрешение: 2160 х 1080 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 845
- ВидеопроцессорAdreno 630
- ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновная: 16 Мп
Фронтальная: 8 Мп
- Аккумулятор3 800 мАч
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
ZTE Nubia Red Magic Mars предлагается для предзаказа в Китае в черном, красном и камуфляжном цветовых вариантах по цене 388 долларов (около 10 300 гривен) за версию 6 + 64 ГБ, 460 долларов (около 12 200 гривен) за 8 + 128 ГБ и 575 долларов (около 15 200 гривен) за 10 + 256 ГБ. Продажи начнутся 7 декабря 2018 года.
Nubia Red Magic Mars поступит в продажу 7 декабря
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