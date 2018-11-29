ZTE представила еще один мощный игровой смартфон – Nubia Red Magic Mars

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Nubia Red Magic Mars: фото, характеристики, цена
Nubia Red Magic Mars: фото, характеристики, цена / Nubia

Компания ZTE официально представила еще один игровой смартфон Nubia. Модель под названием Nubia Red Magic Mars получила много изменений, по сравнению с предшественником, включая аппаратную основу.

Об этом сообщает GSMArena.

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Смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD + (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9. Также новинка получила 16-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Nubia Red Magic Mars
Nubia Red Magic Mars получил 6-дюймовый дисплей

Вместо прошлогоднего процессора Qualcomm Snapdragon 835 и до 8 ГБ оперативной памяти теперь используется Snapdragon 845 и до 10 ГБ LPDDR4X. Встроенная флеш-память имеет объем от 64 ГБ до 256 ГБ.

Nubia Red Magic Mars
Nubia Red Magic Mars имеет основную камеру на 16 МП

Аккумулятор емкостью 3 800 миллиампер часов поддерживает быструю зарядку. Кроме того в Nubia Red Magic Mars предусмотрена двойная воздушно-жидкостная система охлаждения. Она позволяет снизить температуру до 13,2 градусов при росте производительности на 70%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nubia Red Magic Mars

  • ДисплейТип: IPS
    Диагональ: 6 дюймов
    Разрешение: 2160 х 1080 пикселей
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 845
  • ВидеопроцессорAdreno 630
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновная: 16 Мп
    ​Фронтальная: 8 Мп
  • Аккумулятор3 800 мАч
  • Операционная системаAndroid 9.0 Pie

 

ZTE Nubia Red Magic Mars предлагается для предзаказа в Китае в черном, красном и камуфляжном цветовых вариантах по цене 388 долларов (около 10 300 гривен) за версию 6 + 64 ГБ, 460 долларов (около 12 200 гривен) за 8 + 128 ГБ и 575 долларов (около 15 200 гривен) за 10 + 256 ГБ. Продажи начнутся 7 декабря 2018 года.

Nubia Red Magic Mars
Nubia Red Magic Mars поступит в продажу 7 декабря

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Теги: Техно Игры Обзоры Китай Цены Смартфоны
Источник: Техно
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