ZTE выпустит конкурента смартфону Samsung Galaxy S10 Plus

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появился смартфон с кодовым названием ZTE A2020 Pro. Предположительно, это будущий флагман китайского производителя, который получит название ZTE Axon 10 Pro.

К такому выводу можно прийти из-за того факта, что предыдущая флагманская модель бренда – ZTE Axon 9 Pro – вышла на рынок пять месяцев назад как A2019G Pro, сообщает Phone Arena.

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Основные характеристики ZTE Axon 10 Pro. Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855. В бенчмарке он продемонстрировал впечатляющие результаты в синтетическом тесте.

В многоядерном режиме новинка набрала 10 762 баллов, в одноядерном ее результат оказался 3284 очка. Таким образом, ZTE Axon 10 Pro даже немного обогнал Samsung Galaxy S10 +, который ранее также "засветился" в Geekbench, причем в модификации с такой же однокристальной системой. При этом оба протестированных аппарата оснащались 6 ГБ оперативной памяти и работали под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.



Характеристики смартфона ZTE Axon 10 Pro

Конечно, проигрыш детища Samsung можно списать на "сырое" программное обеспечение, установленное на протестированном экземпляре. Окончательные выводы делать еще рано и потому, что кроме модели чипсета и объема оперативной памяти ZTE Axon 10 Pro больше ничего не известно.

Цена ZTE Axon 10 Pro. Кроме технических характеристик загадкой остается и цена устройства, хотя можно предположить, что она будет ниже, чем у Galaxy S10 +.

Дата официального анонса ZTE Axon 10 Pro пока не известна, но не исключено, что новинку покажут на выставке MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.

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