Звезда "Википедии": автор трех миллионов правок онлайн-энциклопедии вышел из тени

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Стивен Прюитт – автор наибольшего количества правок в "Википедии"
Стивен Прюитт – автор наибольшего количества правок в "Википедии" / Фото из открытых источников

"Википедию" знают почти все, ведь без помощи бесплатной онлайн-энциклопедии не обходится ни один реферат или даже дипломная работа. Однако миллионы справочных статей редактируют реальные люди. Одного из таких "редакторов" решили прославить пользователи Reddit.

О существовании Стивена Прюитт, который в целом внес в англоязычную "Вики" более трех миллионов правок и написал более 35 тысяч оригинальных статей, интернет-сообщество узнало из сюжета американского телеканала CBS.

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Кто такой Стивен Прюитт? Стивену – 35 лет. После окончания колледжа он поступил на работу в архив Службы пограничного контроля США, а в свободное время начал не только редактировать статьи на "Википедии", но и писать собственные материалы для сайта.

Свою деятельность он начал в 2006 году, и с тех пор остается лидером по количеству внесенных в опубликованные материалы правок.

Сюжет о Стивене Прюитте – смотрите видео

В беседе с журналистами CBS Стивен рассказал, что редактированием материалов свободной энциклопедии он занимается совершенно бесплатно, но при этом особо не афиширует свою деятельность. И хотя журнал Time включал Прюитта в число 25 самых влиятельных людей в интернете (в тот же список попали Дональд Трамп и Ким Кардашьян), его имя долгое время оставалось неизвестным.

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Как пользователи прославили Стивена? Эту несправедливость решили исправить пользователи Reddit. Они создали несколько вирусных постов и сделали Стивена героем мема, обыграв известную сцену из фильма "Человек-паук 2".

Пользователи Reddit создали вирусный мем в честь Стивена Прюитта

Также они поблагодарили Стивену за помощь – многие из комментаторов смогли успешно подготовиться к экзаменам, сдать контрольную или написать реферат, пользуясь материалами из "Википедии". И по крайней мере к половине из них Стивен точно приложил руку.

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Теги: Техно Интернет Wikipedia
Источник: Техно
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