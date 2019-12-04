Звездопад Геминиды 2019: когда и где его можно будет увидеть

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Звездопад Геминиды 2019 / hromadske.ua

Один из самых зрелищных звездопадов года-метеоритный поток Геминиды – начинается 4 декабря. Он продлится до 17 декабря. Его могут увидеть и украинцы.

Что известно о звездопаде Геминиды

Этот метеорный поток расположен в созвездии Близнецов. В дни самой высокой активности количество падающих метеоров достигает 58, скорость — 34,4 км/с. Таким образом звездопад Геминиды является одним из самых ярких и зрелищных в году.

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Большинство метеорных дождей рождаются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, которые выпускает комета.

Звездопад Геминиди – следствие прохода нашей планеты через след, который оставляет за собой небольшой околоземный астероид, известный как (3200) Фаэтон.

Кусочки астероида сгорают при входе в атмосферу Земли и оставляют в ночном небе яркие следы белого, желтого, синего, красного и даже зеленого цветов.

Звездопад Геминиды 2018: видео

Когда можно увидеть

Он происходит ежегодно в промежутке между 4 – 17 декабря. При этом наивысшая активность приходится на 14 – 15 декабря. Именно тогда можно увидеть наибольшее количество"падающих звезд".

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Космос Новости Техно
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