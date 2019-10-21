Пик звездопада Ориониды 2019 можно будет увидеть в ночь с 21 на 22 октября. Этот метеоритный поток называют одним из самых зрелищных на планете.

Лучше всего поток будет виден в странах Северного полушария. Хотя частично явление могут увидеть жители всей планеты, в том числе и в Украине. Над Киевом ожидают примерно 6 метеоров в час, то есть не слишком большое количество.

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Звездопад Ориониды 2019: когда смотреть

Метеоритный поток начался 2 октября и продлится до 7 ноября. Однако, именно в ночь с 21 на 22 октября он будет самым ярким.

Наблюдать за пиком метеоритного дождя можно сразу после полуночи. Хотя в Украине более ярким он должен быть ближе к рассвету.

Звездопад Ориониды 2018 год: видео

Что такое звездопад Ориониды? Это метеорный поток, который считают одним из самых ярких и зрелищных на Земле. Он достаточно быстрый (около 148 тысяч миль в час), при этом не слишком интенсивный. Средняя мощность звездопада составляет 15 метеоров в час, иногда этот показатель может достигать 20-25 метеоров в час.

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