Звездопад Персеиды: фото и видео из соцсетей

Каждый год в течение августа земляне могут наблюдать за удивительным явлением – метеорическим потоком Персеиды. В 2019 пик звездопада пришелся на ночь с 12 на 13 августа.

В этом году начало метеоритного потока пришлось на 2-4 августа, а достигло своего пика 12 и 13 августа.

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Если в этот период небо было безоблачным – звездопад Персеиды можно было увидеть практически везде, в том числе в Украине.

Правда нынешний метеоритный дождь был не слишком плотным. В NASA прогнозировали падение 60 до 70 метеоров за час. При этом прошлые годы их падало примерно 200 ежечасно.

Lazy man's Perseid. Moonlight damped my enthusiasm this time around, so I'm catching up on work while a back yard time lapse is firing away. The bright ones aren't faring too bad though. Seventeen captured so far. #Perseids2019 #PerseidMeteorShower pic.twitter.com/wHMwRE0IJ0 — Jeremy Perez (@jperez1690) August 13, 2019

Saw a good handful of meteors last night but of course my camera was pointing in every other possible direction #PerseidMeteorShower #Perseids2019 pic.twitter.com/pY8XzfmgpG — Katie S Ballentine (@KsBallentine) August 13, 2019

Что такое звездопад Персеиды?

Это метеорный поток, который можно наблюдать каждый год в конце лета. Это происходит, когда Земля проходит через шлейф кометы Свифта-Туттля. Частицы, которые оставляет за собой комета, сгорают в нашей атмосфере и оставляют этот световой эффект.



Это явление можно наблюдать из любого места планеты, но самое яркое оно в северном полушарии. Большинство вспышек, которые мы видим, вызывают метеороиды, размером с песчинку.

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