Звездопад Персеиды: фото и видео из соцсетей
Каждый год в течение августа земляне могут наблюдать за удивительным явлением – метеорическим потоком Персеиды. В 2019 пик звездопада пришелся на ночь с 12 на 13 августа.
В этом году начало метеоритного потока пришлось на 2-4 августа, а достигло своего пика 12 и 13 августа.
Читайте также: Лунный календарь на август 2019
Если в этот период небо было безоблачным – звездопад Персеиды можно было увидеть практически везде, в том числе в Украине.
Правда нынешний метеоритный дождь был не слишком плотным. В NASA прогнозировали падение 60 до 70 метеоров за час. При этом прошлые годы их падало примерно 200 ежечасно.
Что такое звездопад Персеиды?
Это метеорный поток, который можно наблюдать каждый год в конце лета. Это происходит, когда Земля проходит через шлейф кометы Свифта-Туттля. Частицы, которые оставляет за собой комета, сгорают в нашей атмосфере и оставляют этот световой эффект.
Это явление можно наблюдать из любого места планеты, но самое яркое оно в северном полушарии. Большинство вспышек, которые мы видим, вызывают метеороиды, размером с песчинку.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно