Звездопад Персеиды: фото и видео из соцсетей

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Звездопад Персеиды в Украине 2019 – фото и видео
Звездопад Персеиды: фото / Instagram/Yosemite National Park

Каждый год в течение августа земляне могут наблюдать за удивительным явлением – метеорическим потоком Персеиды. В 2019 пик звездопада пришелся на ночь с 12 на 13 августа.

В этом году начало метеоритного потока пришлось на 2-4 августа, а достигло своего пика 12 и 13 августа.

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Если в этот период небо было безоблачным – звездопад Персеиды можно было увидеть практически везде, в том числе в Украине.

Правда нынешний метеоритный дождь был не слишком плотным. В NASA прогнозировали падение 60 до 70 метеоров за час. При этом прошлые годы их падало примерно 200 ежечасно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perseids Meteor Shower 2019 Music: Maxence Cyrin - Where is my mind #perseids2019 #meteorshower

Допис, поширений V.L. (@volo_lo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perseids meteor shower at Chard Reservoir last night. Despite the moonlight and partial cloud cover I decided to go down to my usual spot and shoot a time-lapse of the night sky hoping to catch some meteors. I aimed the camera northeast, which is the direction of the Perseus constellation, where they tend to appear from, hence the name. I shot from about midnight to roughly 3am. Out of 365 back-to-back images I managed to capture 6 meteors. I double-checked that they were meteors and not planes or satellites (the best way to do this is to see if they appear in the frames immediately before and after, and if they don't then it's fair to assume they are in fact meteors, especially when you see the general direction they are moving in). This image is a composite of the 6 images that the meteors appeared in, so where you see them in this image is exactly where they were captured in each of their respective photos, hope that makes sense! The moonlight brightened the sky, which helped make the image look good, but at the expense of seeing more meteors, as we did last year. Shot with the @lumixuk Panasonic S1 and @tamronuk 15-30 2.8 VC lens. . . . . . . . . . . #filmmaker #photographer #lumix #lumixs1 #perseids #perseidsmeteorshower #perseids2019 #weownthenight_uk #uk_nightphotography @bbcwestweather @natgeo #astrography #astro_photography #nightshooters #nightshooterz #astrobritain #chardreservoir #somerset #loveforsomerset #lovesomersetonline #igerssomerset #seesomerset #somersetlife #somersetcool #swisbest #ukpotd #ukshots #longexposure #amazinglongexposure @thegreatmilkywaychase @milkywaychasers #picturesomerset #longexpo #thenakedsingularity

Допис, поширений Jonathan Warner (@warnervision.tv)

Что такое звездопад Персеиды?
Это метеорный поток, который можно наблюдать каждый год в конце лета. Это происходит, когда Земля проходит через шлейф кометы Свифта-Туттля. Частицы, которые оставляет за собой комета, сгорают в нашей атмосфере и оставляют этот световой эффект.

Это явление можно наблюдать из любого места планеты, но самое яркое оно в северном полушарии. Большинство вспышек, которые мы видим, вызывают метеороиды, размером с песчинку.

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