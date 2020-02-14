Руйнівник міфів проїхався на роботі Boston Dynamics

Boston Dynamics часто згадує про здатність робопса Spot проникати в небезпечні для людини місця. Робот здатен перевіряти місця витоку газу чи інших небезпечних матеріалів. Але колишній руйнівник міфів Адам Савідж вирішив протестувати робота в дещо іншому напрямку.

Нещодавно Севідж отримав робопса Spot на тестування протягом року. Він Протестував його на території, де був зруйнований не один міф. Команда Севіджа вже запланувала низку тестів для творіння Boston Dynamics, тому рік для робопса буде не простим.

До теми: Робопса Spot влаштували на роботу в поліцію

Ведучий популярного шоу продовжує випробовувати робота Spot. Результати тестів можна знайти на youtube каналі Адама.

Нові випробування робота Spot

Робот непогано долає різні перешкоди, підйоми та нерівності і нам це демонстрували неодноразово. Цього разу Севідж вирішив поєднати дві пристрасті і застосувати не такий звичний тест.

Адам розповів, що мріяв прокататися на робособаці, однак той не пристосований для поїздок верхи, тому Севідж запряг робота в рікшу. Виявилося Spot чудово виконує таку роботу.

Новий тест робопса Spot від руйнівника міфів:

За п'ять днів винахідник сконструював зручну модель рікші пристосовану для того, щоб Spot міг впевнено тягнути її.

До слова, спеціальна платформа передбачена конструкторами дозволяє закріпити на робота різноманітні розширення. Саме цю платформу і використав Севідж для того, щоб пристосувати робота до тягання рікші.

І хоч Spot чудово впорався з поставленим завданням, технік зазначив, що такий результат можливий лише на рівній поверхні. Тягнути такі вантажі під гору робот не зможе, оскільки не пристосований для цього. Технік, наголосив, що Spot не "розуміє", що він тягне прикріплений до нього вантаж. Це означає, що програмно не передбачена зміна режиму роботи робопса і він працює менш ефективно.

Цікаво: Робот вперше зашив людині кровоносні судини

Після внесення правок в алгоритм Spot відчутно змінив режим роботи і зміг пристосуватися для ефективнішого виконання завдання. Він "відчув" вантаж та "зрозумів" коли потрібно збільшити швидкість під час підйому вгору.

В майбутньому будуть доступні гнучкі налаштування робота, які допоможуть йому ефективніше виконувати завдання і "розуміти" з якого боку до нього прикріплений вантаж та що він має з ним робити.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно