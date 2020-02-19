Сам собі роботодавець: 10 найбільш затребуваних професій для фрілансу

Робота поза межами офісі (вдома або в затишний кав’ярні) стає все популярнішою. Люди обирають такий вид роботи, адже це дає змогу економити час, самостійно обирати проєкт та контролювати робочий час.

Яку сферу обрати, щоб мати змогу працювати на фрілансі – про це розповіли у порталі freelancehunt.com. Там вибрали 10 перспективних професій, що дають змогу працювати, як фрілансер (експерти враховували показники 2019 року).

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Програмісти

Ці фахівці є одними з найбільш затребуваних і найбільш високооплачуваних в Україні. Аби залучити хорошого спеціаліста, йому пропонують чимало "спокусливих" переваг, зокрема й віддалену роботу та гнучкий графік. Програмісти-фрілансери працюють над розробкою мобільних додатків, обслуговуванням інтернет-магазинів, версткою веб-сторінок, супроводом сайтів. Загальна кількість проєктів в цій категорії перевищила 100 тисяч.

Дизайнери

Ці фахівці займають друге місце у списку найбільш затребуваних фріланс-фахівців. Замовники шукають дизайнерів сайтів та фахівців з поліграфічного дизайну. Конкурують з ними і проекти зі створення логотипів, банерів та ілюстрацій.

Копірайтери

Як показує статистика, їхні послуги є вдвічі менш затребуваними, ніж дизайнерів і в чотири рази, порівняно з програмістами. Однак, це все ж хороша нагода працювати як фрілансер. Цим фахівцям пропонують написання статей, рекламних текстів, а також рерайт.

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SEO-фахівці

У цих фахівців замовляють послуги щодо просування сайтів в інтернеті.

SMM-менеджери

Майже така ж кількість проєктів і замовлень, як і в SEO-шників. Тут замовляють просування в соцмережах, налаштування таргетованої реклами тощо.

10 найбільш затребуваних професій для фрілансу

Інша 5 у рейтингу фрілансерів виглядає таким чином:

Перекладачі Відео/аудіо монтажери Контент-менеджери PPC-спеціалісти Системні адміністратори

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