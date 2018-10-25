Samsung анонсувала загадковий смартфон Galaxy A8s: що про нього відомо

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Samsung анонсувала загадковий смартфон Galaxy A8s
Samsung анонсувала загадковий смартфон Galaxy A8s / Скріншот з відео

Компанія Samsung вчора анонсувала загадковий смартфон Galaxy A8s. За попередніми даними новинку офіційно презентують на початку 2019 року.

Про це повідомляє ITHome.

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По суті, про смартфон Galaxy A8s нічого не відомо, крім, власне, назви, зображення на слайді і запевнень корейського виробника, що в ньому вперше буде використана якась нова технологія, розроблена Samsung.

На слайді зображено повністю безрамковий дизайн, не зіпсований "бровами" і краплевидними вирізами. Імовірно, Galaxy A8s першим серед смартфонів Samsung отримає точковий виріз в дисплеї під фронтальну камеру, про який раніше вже повідомляли інсайдери.

Відзначимо, повноцінний дебют Samsung Galaxy A8s очікується на початку 2019 року.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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