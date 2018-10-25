Компанія Samsung вчора анонсувала загадковий смартфон Galaxy A8s. За попередніми даними новинку офіційно презентують на початку 2019 року.

Про це повідомляє ITHome.

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По суті, про смартфон Galaxy A8s нічого не відомо, крім, власне, назви, зображення на слайді і запевнень корейського виробника, що в ньому вперше буде використана якась нова технологія, розроблена Samsung.

На слайді зображено повністю безрамковий дизайн, не зіпсований "бровами" і краплевидними вирізами. Імовірно, Galaxy A8s першим серед смартфонів Samsung отримає точковий виріз в дисплеї під фронтальну камеру, про який раніше вже повідомляли інсайдери.

The display open hole camera technology will become the mainstream technology in 2019, then you think, where is the camera position better? pic.twitter.com/4mh5G7CbeT — Ice universe (@UniverseIce) 18 жовтня 2018 р.

Відзначимо, повноцінний дебют Samsung Galaxy A8s очікується на початку 2019 року.

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