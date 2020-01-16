Samsung анонсувала бездротовий телевізор: деталі

На виставці CES 2020 компанія Samsung анонсувала не лише «традиційні» моделі телевізорів, але й оголосила про випуск моделей нового покоління. Головною особливістю новинок стане відсутність звичних кабелів і їх не доведеться підключати до розетки.

Що відомо про новий телевізор Samsung

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Анонсована лінійка пристроїв буде використовувати принцип електромагнітної індукції замість стандартного кабелю живлення, повідоммляє Gizchina.

Зараз дослідні зразки проходять тестування. За заявою Samsung, інженерам компанії вже вдалося домогтися бездротової передачі електроенергії на відстань до 2 метрів за умови, що між передавачем і ТВ немає ніяких перешкод. Інші специфікації пристрою поки не оголошені.

Інші спроби випустити подібний ТВ

Сама ідея створення подібного пристрою не нова. Вперше "безкабельний" телевізор з бездротовим інтерфейсом WHDI, здатним передавати електроенергію і відеосигнал з роздільною здатністю 1080p, показали ще 10 років тому на виставці CES 2010.

Але на той момент технологія виявилася недостатньо доопрацьованою, а собівартість виробництва – занадто високою, і справа не пішла далі створення прототипу.

Дата виходу бездротового телевізора

Очікується, що більш досконалу бездротову модель телевізора Samsung представить в наступному році на CES 2021.

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