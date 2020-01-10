Samsung анонсувала ноутбук із розсувним дисплеєм

На технологічних виставках завжди багато різних презентацій, однак не всі продукти демонструють широкій публіці. Компанія Samsung на закритому заході в рамках CES 2020 показала свій ноутбук із дисплеєм, який можна розтягувати в сторони.

На презентацію південнокорейського вендора журналістів не запросили. Більше того, нечисленним відвідувачам заходу було заборонено проводити зйомку, повідомляє Gizmochina.

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Що представила компанія

Єдине, що вдалося з'ясувати інсайдерам – компанія продемонструвала 13,3-дюймовий ноутбук, дисплей якого можна збільшити в півтора рази після розкриття кришки. У мережі також з'явилося патентне зображення ґаджета, яке демонструє схему його конструкції.



Як виглядатиме ноутбук Samsung

Незважаючи на закритий показ, компанія не поспішає демонструвати оригінальний форм-фактор ноутбука журналістам. Відвідувачі заходу відзначили, що це дійсно дуже нестандартний ґаджет.

Дата офіційної презентації

Дата анонса і характеристики концептуального пристрою не повідомляються.

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