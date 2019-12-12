Samsung Galaxy A51 – оновлений хіт 2019 року: характеристики і ціна смартфона

Samsung Electronics представила у В'єтнамі смартфон Galaxy A51. На презентації компанія особливу увагу приділила макрокамері новинки та новому екрану Infinity-O.

Особливості смартфона

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Основна камера, на яку так звертають увагу, складається з основного датчика на 48 Мп, ширококутного 123-градусного сенсора з функцією швидкого перемикання зі звичайної камери на широкий кут, датчика глибини на 5 Мп і макролінзи. Заявлена підтримка технології стабілізації відео Super Steady Video і ШІ-алгоритмів обробки фото.

Технічні характеристики Samsung Galaxy A51:

Дисплей: 6,5 ", 2400×1080, Super AMOLED

Процесор: 8-ядерний, 2,3 ГГц

Пам'ять: 6 ГБ оперативної, 128 ГБ постійної, слот для microSD

Камера: 48 + 5 + 12 + 5 Мп (основна), 32 Мп (фронтальна)

Батарея: 4000 мАг, швидка зарядка 15 Вт

ОС: Android

Зв'язок: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, GPS, LTE, Dual SIM, джек для навушників

Головні переваги смартфона чудово демонструє рекламний ролик.

Анонс Samsung Galaxy A51:

Фото

Ціна та продажі

Продажі Samsung Galaxy A51 у В'єтнамі стартують 27 грудня 2019 року за ціною 7 990 000 донгів (приблизно 8 139 гривень). Смартфон доступний в трьох кольорах - Green Crush Multicolour, White Crush Sparkling, Black Crush Diamond.

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