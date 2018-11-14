Samsung Galaxy A9 2018 з рекордною кількістю камер виходить на український ринок: ціна

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Samsung Galaxy A9 2018: характеристики і ціна в Україні
Samsung Galaxy A9 2018: характеристики і ціна в Україні / Фото з відкритих джерел

Новий смартфон Samsung Galaxy A9 2018, що отримав рекордну на ринку кількість модулів основної камери, надійде у продаж в Україні 23 листопада.

Про це пише tehnot.com.

Galaxy A9 в Україні можна буде придбати у чорному, синьому та рожевому кольорах. Рекомендована вартість смартфона – 14 999 гривень.

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Головна перевага новинки, звісно, його камера. 4 модулі, що отримав Galaxy A9 (2018), забезпечують якісну зйомку у різних ситуаціях. Так, основна камера на 24 Мп відповідає за звичайні кадри вдень і в умовах низької освітленості. Об'єктив з дворазовим оптичним зумом підходить для зйомки з великої відстані. Камера з ультрашироким кутом для захоплення в кадр великих об'єктів і пейзажів. А портретна камера з можливістю ручного налаштування розмиття фону (функція "Живий фокус") для знімків з ефектом боке.

Samsung Galaxy A9 2018

Samsung Galaxy A9 2018 надійде у продаж 23 листопада

До речі, телефон оснащений модулем NFC і підтримує платіжну систему Samsung Pay (на жаль, система не доступна в Україні), що забезпечує безконтактний розрахунок за допомогою смартфона.

Samsung Galaxy A9 2018: відеоогляд

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy A9 2018

  • ДисплейТип: Super AMOLED
    Діагональ: 6,3 дюйма
    Роздільна здатність: Full HD+
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 660
  • ВідеопроцесорAdreno 512
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ
  • КамераОсновна: 24 Мп + 5 Мп + 10 Мп + 8 Мп
    ​Фронтальна: 24 Мп
  • Акумулятор3 800 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.0 Oreo

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Теги: Техно Samsung Смартфони
Джерело: Техно
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