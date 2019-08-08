Samsung Galaxy Book 2: надзвичайно тонкий ноутбук – що він вміє

7 серпня компанія Samsung провела велику презентацію в Нью-Йорку. Під час заходу нам показали нову лінійку флагманських смартфонів Galaxy Note10. Крім того, компанія випустила ще одну новинку – ноутбук Galaxy Book 2.

Galaxy Book S побудований на однокристальній платформі Snapdragon 8cx і працює під управлінням ОС Windows 10. Діагональ IPS-дисплея становить 13,3 дюйма і має роздільну здатність Full HD. Тут передбачено 8 ГБ пам'яті та 256 або 512 ГБ флеш-пам'яті.

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Переваги. Перша цікава фішка – це габарити. Він важить всього 960 грамів, а товщина становить 11,8 мм. Тож він дуже компактний. Корпус пристрою виконаний з анодованого алюмінію. Ще одна перевага – ємність батареї. Samsung Galaxy Book 2 може працювати до 23 годин на одному заряді.

Крім того, Galaxy Book S підтримує функцію Windows Hello та оснащений сканером відбитків пальців., товщина становить 11,8 мм, маса - всього 960 грамів. Підтримується технологія Dolby Atmos, а над вбудованими стереофонічними гучномовцями попрацювали фахівці AKG.

Ціна. Samsung Galaxy Book S надійде в продаж восени. Його можна буде придбати у двох колірних варіантах – сірому та золотистому. У США пристрій можна буде купити в вересні за ціною від тисячі доларів (25 тисяч гривень). Ціна на європейському ринку поки не оголошена.

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