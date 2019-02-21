Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів

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Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E
Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E / Скріншот з відео

В середу, 20 лютого, компанія Samsung представила не лише оновлену лінійку смартфонів Galaxy S10. Виробник анонсував легкі та стильні фітнес-браслети Galaxy Fit та Galaxy Fit E.

Нові фітнес-браслети покликані допомогти користувачеві регулярно підтримувати активний спосіб життя і підвищити ефективність тренувань.

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Дизайн. Galaxy Fit та Galaxy Fit E виконані в тонкому і легкому корпусі із захистом від вологи та пилу. Пристрої автоматично відстежують активність під час ходьби, бігу, велопрогулянок, веслування, стрибків і занять на еліптичному тренажері або під час звичайного динамічного тренування.

Функції. У додатку Samsung Health можна вручну вибрати одну з понад 90 видів вправ. Браслети Galaxy Fit і Fit E вміють розпізнавати якість сну і рівень стресу протягом доби.

Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E
Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E надійдуть у продаж у квітні

Galaxy Fit і Fit E дають змогу читати повідомлення та відображають інформацію із віджетів, встановлених на смартфоні. Також на браслетах можна налаштовувати будильник, управляти календарем, перевіряти прогноз погоди.

При переміщенні в інші часові пояси браслети Galaxy Fit автоматично перемикаються в режим відображення подвійного годинника, допомагаючи орієнтуватися в часі. Обидві моделі захищені від вологи, щоб власник міг приймати душ і плавати в басейні, не знімаючи пристрій з руки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy Fit

  • ДисплейРозмір: 0,95 дюйма
    Тип: Full Color AMOLED
    Роздільна здатність: 240 х 120 пікселів
  • ПроцесорMCU Cortex M33F 96 МГц + M0 16 МГц
  • Операційна системаRealtime OS
  • Пам'ятьВнутрішня оперативна: 512 КБ
    Зовнішня оперативна: 2 048 КБ
    Зовнішня вбудована: 32 МБ
  • Акумулятор120 мАг
  • СумісністьSamsung та інші Android: Android 5.0 і вище
    iPhone: iPhone 5 і вище, iOS 9.0 і вище
  • Розміри44,6 х 18,3 х 11,2 міліметра
  • Вага24 грама (з ремінцем)
  • Кольори"Онікс", "титан"

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy Fit E

  • ДисплейРозмір: 0,74 дюйма
    Тип: PMOLED
    Роздільна здатність: 128 х 64 пікселя
  • ПроцесорMCU Cortex M0 96 МГц
  • Операційна системаRealtime OS
  • Пам'ятьВнутрішня оперативна: 128 КБ
    Зовнішня вбудована: 4 МБ
  • Акумулятор70 мАг
  • СумісністьSamsung та інші Android: Android 5.0 і вище
    iPhone: iPhone 5 і вище, iOS 9.0 і вище
     
  • Розміри40,2 х 16,0 х 10,9 міліметра
  • Вага15 грамів (з ремінцем)
  • Кольори"Молоко", "онікс", "лимонник"

 

Дата старту продажів та ціна. Браслети Galaxy Fit і Fit E надійдуть у продаж в квітні за ціною від 99 доларів (близько 2 700 гривень). Galaxy Fit буде виконаний в кольорах "онікс" і "титан", Galaxy Fit E – "онікс", "молоко" і "лимонник".

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Теги: Техно Ґаджети Samsung Фітнес-трекер Огляди
Джерело: 24 Канал
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