Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів

В середу, 20 лютого, компанія Samsung представила не лише оновлену лінійку смартфонів Galaxy S10. Виробник анонсував легкі та стильні фітнес-браслети Galaxy Fit та Galaxy Fit E.

Нові фітнес-браслети покликані допомогти користувачеві регулярно підтримувати активний спосіб життя і підвищити ефективність тренувань.

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Дизайн. Galaxy Fit та Galaxy Fit E виконані в тонкому і легкому корпусі із захистом від вологи та пилу. Пристрої автоматично відстежують активність під час ходьби, бігу, велопрогулянок, веслування, стрибків і занять на еліптичному тренажері або під час звичайного динамічного тренування.

Функції. У додатку Samsung Health можна вручну вибрати одну з понад 90 видів вправ. Браслети Galaxy Fit і Fit E вміють розпізнавати якість сну і рівень стресу протягом доби.



Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E надійдуть у продаж у квітні

Galaxy Fit і Fit E дають змогу читати повідомлення та відображають інформацію із віджетів, встановлених на смартфоні. Також на браслетах можна налаштовувати будильник, управляти календарем, перевіряти прогноз погоди.

При переміщенні в інші часові пояси браслети Galaxy Fit автоматично перемикаються в режим відображення подвійного годинника, допомагаючи орієнтуватися в часі. Обидві моделі захищені від вологи, щоб власник міг приймати душ і плавати в басейні, не знімаючи пристрій з руки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy Fit Дисплей Розмір: 0,95 дюйма

Тип: Full Color AMOLED

Роздільна здатність: 240 х 120 пікселів

Розмір: 0,95 дюйма Тип: Роздільна здатність: Процесор MCU Cortex M33F 96 МГц + M0 16 МГц

Операційна система Realtime OS

Пам'ять Внутрішня оперативна: 512 КБ

Зовнішня оперативна: 2 048 КБ

Зовнішня вбудована: 32 МБ

Внутрішня оперативна: 512 КБ Зовнішня оперативна: 2 048 КБ Зовнішня вбудована: 32 МБ Акумулятор 120 мАг

120 мАг Сумісність Samsung та інші Android: Android 5.0 і вище

iPhone: iPhone 5 і вище, iOS 9.0 і вище

Розміри 44,6 х 18,3 х 11,2 міліметра

Вага 24 грама (з ремінцем)

24 грама (з ремінцем) Кольори"Онікс", "титан" ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy Fit E Дисплей Розмір: 0,74 дюйма

Тип: PMOLED

Роздільна здатність: 128 х 64 пікселя

Розмір: 0,74 дюйма Тип: PMOLED Роздільна здатність: 128 х 64 пікселя Процесор MCU Cortex M0 96 МГц

MCU Cortex M0 96 МГц Операційна система Realtime OS

Realtime OS Пам'ять Внутрішня оперативна: 128 КБ

Зовнішня вбудована: 4 МБ

Внутрішня оперативна: 128 КБ Зовнішня вбудована: 4 МБ Акумулятор 70 мАг

70 мАг Сумісність Samsung та інші Android: Android 5.0 і вище

iPhone: iPhone 5 і вище, iOS 9.0 і вище



Samsung та інші Android: Android 5.0 і вище iPhone: iPhone 5 і вище, iOS 9.0 і вище Розміри 40,2 х 16,0 х 10,9 міліметра

40,2 х 16,0 х 10,9 міліметра Вага 15 грамів (з ремінцем)

15 грамів (з ремінцем) Кольори"Молоко", "онікс", "лимонник"

Дата старту продажів та ціна. Браслети Galaxy Fit і Fit E надійдуть у продаж в квітні за ціною від 99 доларів (близько 2 700 гривень). Galaxy Fit буде виконаний в кольорах "онікс" і "титан", Galaxy Fit E – "онікс", "молоко" і "лимонник".

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