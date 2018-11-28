Samsung Galaxy Flex: з'явилась ймовірна ціна гнучкого смартфона

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Прототип Samsung Galaxy Flex
Прототип Samsung Galaxy Flex / Фото з вільних джерел

Корейські ЗМІ повідомили, що гнучкий смартфон Samsung Galaxy Flex продаватиметься лише в деяких країнах, адже перша партія інноваційний пристроїв нараховуватиме 1 мільйон ґаджетів. До того ж в мережі опублікували ціни на майбутні смартфони і вони будуть по кишені далеко не всім.

Про це повідомляє PhoneArena.

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Наразі точно не відомо, як саме виглядатиме революційний Samsung Galaxy Flex, адже на конференції Samsung W2019 показали лише прототип майбутнього девайсу. Так само, не можна бути до кінця впевненим, що флагман Samsung отримає саме такі цінники. Проте новий звіт Gizmodo UK, здається, забезпечує чітке уявлення щодо брендингу та ціноутворення.

Таємничий інформатор, повідомив, що Samsung Galaxy Flex коштуватиме від 1 500 до 2 000 фунтів стерлінгів (близько 51 500 – 68 700 гривень). Такий цінник здається абсолютно шаленим, проте зважаючи на те, що найновіший флагман Samsung Galaxy Note 9 в найтоповішій комплектації коштує 39 999 гривень, така ціна стає все більш ймовірною.

Samsung Galaxy Flex
Презентація Samsung Galaxy Flex

До слова, за базову модель Samsung Galaxy Flex із 6 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ внутрішнього сховища доведеться викласти 1 925 доларів (близько 51 000 гривень). Якщо ж раптом ви захочете придбати інноваційний пристрій у топовій комплектації з 512 ГБ вбудованої пам’яті, то він обійдеться в 2 565 доларів (близько 67 900 гривень).

Відзначимо, за інформацією з різних джерел Samsung Galaxy Flex надійде в продаж на початку літа 2019 року або вже в 2020 році. Повноцінна ж презентація новинки запланована в рамках виставки MWC 2019 в кінці лютого.

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Теги: Техно Смартфони Samsung Ціни
Джерело: Техно
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