Samsung Galaxy Fold встановив рекорди продажів

Перший масово доступний смартфон з гнучким екраном Samsung Galaxy Fold був представлений в лютому цього року і повинен був вийти навесні, проте через конструктивні недоліки реліз смартфона затримався до осені цього року.

Скільки смартфонів продала Samsung

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Попри те, що виробник випускає Samsung Galaxy Fold вкрай обмеженими партіями, південнокорейська компанія з гордістю повідомила про те, що вона реалізувала вже більше одного мільйона смартфонів Samsung Galaxy Fold, повідомляє Techcrunch.

З огляду на те, що ціна Samsung Galaxy Fold становить близько 2000 доларів, нескладно підрахувати, що дохід від реалізації одного мільйона смартфонів перевищив 2 мільярди доларів. Крім того, спочатку повідомлялося про те, що в цьому році Samsung реалізує від 500 тисяч до 1 мільйона смартфонів Samsung Galaxy Fold.

Сама Samsung вже заявила про свій намір продати близько 6 мільйонів подібних складних смартфонів в наступному році.

Ціна в Україні

Galaxy Fold в Україні також в обмеженій кількості. Це й не дивно, адже ціна підійде не усім. Його вартість становить 57 000 гривень. Це на 11 тисяч гривень дорожче, ніж топова версія нового iPhone 11 Pro Max (з 512 ГБ пам’яті). У подарунок користувачі отримають бездротові навушники Galaxy Buds.

До речі, українцям пропонують оформити кредит на 25 місяців c щомісячним платежем в 2 280 гривень.

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