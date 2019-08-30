Samsung Galaxy Fold 2: як виглядатиме другий гнучкий смартфон компанії

Після офіційної презентації свого гнучкого смартфона Galaxy Fold компанія Samsung запатентувала конструкцію наступного покоління пристрою. На основі отриманої інформації ресурс LetsGoDigital вже створив серію реалістичних рендерів, які демонструють дизайн Samsung Galaxy Fold 2.

Що відомо про новий гнучкий смартфон компанії? У патентній документації Samsung описала дві версії гнучкого смартфона: одна з моделей згинається вздовж, інша – поперек.

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У порівнянні з першим поколінням, Galaxy Fold 2 отримає значно менший виріз під фронтальну камеру.

Більш того, Samsung планує змінити конструкцію сенсорної панелі, замінивши спеціальну плівку на ультратонке гнучке скло. Зменшаться і рамки пристрою по периметру дисплея в порівнянні з Galaxy Fold першого покоління.



Новий патент компанії Samsung

Представлені ресурсом LetsGoDigital рендери повністю враховують патентні замітки Samsung.

Інші характеристики та дата виходу. У Samsung Galaxy Fold 2 імовірно буде великий 8-дюймовий дисплей і оновлений процесор Snapdragon. Точних характеристик пристрою та інсайдерських витоків, пов'язаних з концептуальною моделлю, поки немає. Вихід смартфона запланований на весну 2020 року.

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