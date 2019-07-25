Samsung Galaxy Fold: компанія оголосила дату старту продажів гнучкого смартфона

Ще в квітні 2019 року компанія Samsung анонсувала випуск гнучкого смартфона Galaxy Fold, однак його дебют відклали на невизначений термін через проблеми із конструкцією. Південнокорейський виробник врахував всі особливості механізму згинання та вже оголосив дату старту продажів довгоочікуваної новинки.

Які проблеми виправив виробник? Як повідомляє 4PDA, до завершального етапу закритого тестування інженери Samsung, внесли такі зміни в конструкцію смартфона:

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Верхній захисний шар дисплея Infinity Flex збільшили таким чином, щоб він прилягав впритул до рамки пристрою.

Шарніри корпусу зміцнили новими захисними кришками.

Під дисплеєм розмістили підсилюючі металеві пластини для його захисту.

Між шарніром і корпусом зменшили зазор.

Незважаючи на мінімальні візуальні відмінності від першої ревізії, допрацьована версія Samsung Galaxy Fold, як запевняє вендор, відповідає всім стандартам надійності і практичності.

Огляд смартфона Samsung Galaxy Fold – дивіться відео

Samsung також продовжує роботу над оптимізацією більшої кількості додатків і сервісів для інтерфейсу гнучкого пристрою.

Дата старту продажів. Окрім того, південнокорейський виробник оголосив, що світові продажі Samsung Galaxy Fold почнуться у вересні 2019 року. Зауважимо, вартість новинки стартує від 1 980 доларів (50 500 гривень).

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