Samsung Galaxy Fold: назвали дату старту продажів гнучкого смартфона

Нещодавно компанія Samsung оголосила приблизні терміни початку продажів гнучкого смартфона Galaxy Fold, проте конкретної дати не назвала. Однак корейські інсадери опублікували точну дату надходження пристроїв на полиці магазинів.

Дата старту продажів. За даними джерела, Samsung Galaxy Fold з'явиться на ринку Південної Кореї вже 6 вересня.

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Інсайдери стверджують, що Samsung планувала почати продажі лише в кінці вересня, але пізніше перенесла їх старт на день початку технологічної виставки IFA 2019.

Офіційно зазначену дату компанія ще не підтвердила, як і приблизні терміни надходження ґаджета в роздрібні мережі інших регіонів.

Огляд смартфона Samsung Galaxy Fold – дивіться відео

Чому відклали старт продажів Galaxy Fold? Передбачалося, що продажі пристрою стартують ще в квітні 2019 року, але вендор прийняв рішення про перенесення релізу для оптимізації конструкції шарніра і додаткового тестування гнучкого дисплея на міцність.

Ціна. Очікувана роздрібна ціна Samsung Galaxy Fold становить 1 980 доларів (близько 50 000 гривень).

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