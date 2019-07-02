Samsung Galaxy Note 10: дата презентації та особливості нового смартфона

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Ймовірний дизайн Samsung Galaxy Note 10
Ймовірний дизайн Samsung Galaxy Note 10 / Trusted Reviews

Після низки витоків та чуток про анонс флагманської лінійки смартфонів Samsung Galaxy Note 10 виробник опублікував офіційний тизер майбутньої презентації. Окрім дати проведення заходу, південнокорейський вендор розповів про деякі особливості новинки.

Дата презентації. Відповідно до публікації, Note10 представлять на заході Galaxy Unpacked, який відбудеться 7 серпня в Нью-Йорку.

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Дизайн. Тизер демонструє стилус S Pen, який малює камеру в центрі верхньої частини дисплея. Імовірно ролик натякає на компактні розміри селфі-модуля апарату.

Промо-ролик Samsung Galaxy Note 10 – дивіться відео

Дисплей. Згідно раннім витокам, новинки отримають дисплеї з роздільною здатністю Quad HD+ (3200 х 1800 пікселів) з мінімальними рамками. Очікується, що Samsung представить Galaxy Note 10 з 6,25-дюймовим дисплеєм, 6,75-дюймовий Galaxy Note 10+ і Galaxy Note 10 5G з підвищеною місткістю акумулятора.

Технічні характеристики. За наявною інформацією, Samsung Galaxy Note10 буде побудований на базі процесора Exynos 9820 або Snapdragon 855 в залежності від регіону продажів і отримає акумулятор ємністю 4000 мАг в базовій модифікації.

Ціна і дата початку продажів смартфона не оголошені.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Samsung
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